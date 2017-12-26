Стали известны сроки испытаний морского комплекса «Панцирь-МЕ»

Морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ» начнут испытывать в 2018 году сначала на суше, а затем на море, сообщил гендиректор ЦМКБ «Алмаз» Александр Шляхтенко.

«Он (комплекс «Панцирь-МЕ», – прим. ВЗГЛЯД) будет со следующего года испытываться сначала на суше - на стенде, а потом будет поставлен на один из кораблей», – цитирует Шляхтенко ТАСС.

По его словам, ожидается, что первым морской вариант «Панциря» получит корабль проекта 22800 «Каракурт».

Ранее гендиректор ЦМКБ «Алмаз» сообщал, что «Панцирь-МЕ» будет установлен на ракетный катер проекта 1241 «Молния» и пройдет испытания в Черном море.

В конце сентября гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы» Александр Денисов заявил, что морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ» в ближайшее время поступит в российскую армию.

В июне сообщалось, что российский ВМФ уже заказал новейший морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ».