В России задумались о проекте тральщика большого водоизмещения

Военно-морской флот (ВМФ) России прорабатывает вопрос о создании нового проекта противоминных кораблей большего водоизмещения, сообщил замначальника управления кораблестроения ВМФ Михаил Краснопеев.

«Прорабатывается вопрос о создании новых противоминных кораблей. Исходя из их задач и опыта эксплуатации кораблей проекта 12700, мы примем решение о целесообразности создания проекта большего водоизмещения», – цитирует Краснопева ТАСС.

Также Краснопеев отметил, что до 2027 года ВМФ рассчитывает получить 10 кораблей противоминной обороны проекта 12700, передает РИА «Новости».

Представляющие новое поколение кораблей противоминной обороны тральщики проекта 12700 предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для дистанции. Их водоизмещение составляет 890 тонн, длина – 61 метр, ширина – 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении – 16,5 узла, экипаж – 44 человека.

Головной корабль проекта 12700 – «Александр Обухов» – в декабре 2016 года передали ВМФ, еще три корабля («Иван Антонов», «Владимир Емельянов» и «Георгий Курбатов») находятся в стадии строительства.