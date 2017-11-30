Калмыки потребовали от ТНТ извинений за шутку про буддистов

Заместитель постпреда Калмыкии при президенте России Баатр Лиджиев потребовал от телеканала ТНТ извиниться и удалить эпизод из сериала «Улица» из-за шутки про буддийскую статуэтку.

Как написал в своем письме каналу постпред, молодые люди в диалоге используют буддийскую статуэтку с прикрепленной к ней статуэткой обнаженной женщины. При этом допускаются некорректные сравнения, «переходя грани допустимого, оскверняя святыню».

«Полагаем, что данная сцена оскверняет чувства верующих, тем самым нарушает действующее российское законодательство. В связи с вышеизложенным мы просим руководство ТНТ принести извинения всем верующим и удалить данный эпизод из сериала. В противном случае мы оставляем за собой право обратиться в судебные и правоохранительные органы», – передает РИА Калмыкия слова Лиджиева.

Свое письмо постпред сопроводил кадрами из сериала.

Напомним, ранее резиденты проектов Comedy Club Production и актеры телешоу канала ТНТ извинились за шутку, задевшую чувства жителей Ингушетии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что «извинения перед кавказцами» провоцируют новые конфликты.