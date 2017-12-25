Силуанов назвал масштабы роста зарплат в 2018 году

В 2018 году рост реальных зарплат в России составит 4,1%, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«В следующем году заработные платы в реальном выражении вырастут на 4,1%, выше инфляции», – цитирует Силуанова РИА «Новости».

Ранее генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что низкие зарплаты и низкий уровень жизни явояются наиболее острыми проблемами, волнующими росиян. Согласно опубликованным ранее данным Социологического центра РАН, 37% россиян отметили ухудшение положения дел с зарплатой, а еще 26% заявили об ухудшении «общей рабочей ситуации».