В Самаре двух девушек задержали за ранение мужчин

Полицейские в Самаре за день арестовали сразу двух девушек, которые ножом ранили мужчин, сообщают местные СМИ.

Сначала стало известно об инциденте в доме в Банковском переулке, откуда в медицинское учреждение был доставлен 20-летний местный житель с ножевым ранением. В одной из квартир на этой улице 29-летняя жительница Самары нанесла ему ранение в ходе конфликта во время застолья. Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред, а девушку задержали, сообщает «Август новости».

29-летняя девушка ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

На территории Кировского района города произошел похожий случай – оттуда в медучреждение с ножевым ранением был доставлен 33-летний мужчина, который, как оказалось, получил ножевое ранение от своей 30-летней сожительницы после совместного распития спиртных напитков.

Возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».