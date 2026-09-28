Российские войска поразили военные объекты в Одессе и Измаиле

ВС России поразили аэродром Васильков и завод «Дунайсудосервис» в Измаиле

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы России нанесли ночные удары по ряду объектов военной инфраструктуры на территории Украины, сообщает Министерство обороны. В Киевской области поражена инфраструктура военного аэродрома Васильков.

В Одессе уничтожен логистический центр компании «Новая почта», который использовался для хранения военных грузов. Кроме того, в порту Черноморск нанесен удар по сухогрузу с военным имуществом и грузами двойного назначения, предназначенными для ВСУ.

В порту Измаил поражена инфраструктура судоремонтного завода «Дунайсудосервис», где обслуживались и модернизировались сторожевые катера. Там же уничтожен пункт постоянной дислокации подразделения Госпогранслужбы Украины. Также на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший военные грузы в Одессу.

Накануне российские беспилотники атаковали логистические центры и морские суда украинских войск. Двумя днями ранее под удар попал логистический центр «Новая почта» в Одессе.

ВС России нанесли серию ударов беспилотниками по центрам обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», а также логистике и портовой инфраструктуре на территории Украины.