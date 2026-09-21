Капитан «Вашингтона» Овечкин получил травму нижней части тела

Tекст: Вера Басилая

Журналистка Сэмми Силбер в соцсетях сообщила, что Овечкин получил травму перед началом сезона НХЛ, передают «Вести». Из-за проблем со здоровьем капитан «Вашингтона» не смог принять участие в контрольной встрече против команды Boston Bruins. Этот матч прошел в ночь на 21 сентября и завершился поражением Washington Capitals по буллитам со счетом 2:3.

Пресс-служба команды подтвердила, что россиянин также пропустит следующую игру против Philadelphia Flyers. Эта встреча запланирована на ночь на 22 сентября. При этом медицинский штаб рассчитывает на скорейшее восстановление спортсмена, его возвращение в строй ожидается со дня на день.

Знаменитый форвард защищает цвета американского клуба с 2005 года и привел команду к победе в Кубке Стэнли в 2018 году. За свою карьеру он превзошел рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, девять раз становился лучшим снайпером и трижды признавался самым ценным игроком сезона.

Ранее Александр Овечкин снялся в предвыборном видеоролике партии «Единая Россия». После этого чешский вратарь Доминик Гашек, известный своими русофобскими высказываниями, выступил с призывом запретить российскому хоккеисту въезд на территорию США и Канады.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать критику в адрес хоккеиста Александра Овечкина после его участия в предвыборном ролике «Единой России».

Овечкин в августе заявил о возвращении в Москву после завершения карьеры.

В июле российский форвард продлил сотрудничество с американским клубом «Вашингтон Кэпиталз» на один сезон.