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Центр «Воин» договорился открыть филиал в ЕАО
Центр «Воин» и ЕАО договорились о сотрудничестве на полях ВЭФ-2026
Центр «Воин» и Еврейская автономная область подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Центр «Воин» и правительство Еврейской автономной области договорились о партнерстве, передает РИА «Новости». Соглашение о сотрудничестве подписали директор Центра Дмитрий Шевченко и губернатор региона Мария Костюк.
Торжественная церемония прошла на полях XI Восточного экономического форума. Ключевым результатом договоренностей станет создание в регионе филиала центра «Воин».
«Мы видим, что у курсантов центра улучшается общая успеваемость в общеобразовательных учреждениях, меняются ориентиры. Могу со всей уверенностью сказать, что это очень важный период в воспитании молодого поколения, которое действительно дорожит своей малой Родиной и на которое может опираться наша большая страна», – отметила Мария Костюк.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне центр «Воин» представил на Восточном экономическом форуме свой военно-спортивный городок.
Ранее обучение в этой организации прошли свыше 150 тыс. молодых людей со всей России.
В июле президент Владимир Путин поручил губернатору Еврейской автономной области Марии Костюк привести в порядок местные школы.