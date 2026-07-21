Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Путин поручил привести в порядок школы и детсады ЕАО
Президент Владимир Путин отметил необходимость приводить в порядок детские сады и школы в Еврейской автономной области.
В ходе общения с главой государства руководитель региона Мария Костюк доложила об успехах в модернизации образовательной инфраструктуры, передает РИА «Новости». По ее словам, за прошлый год в области удалось вдвое нарастить темпы капитального ремонта школ, а также отремонтировать один детский сад.
Выслушав доклад, глава государства подчеркнул важность продолжения начатой работы. «Есть еще над чем работать... Детские сады и школы надо приводить в порядок», – отметил Путин.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с губернатором Еврейской автономной области Марией Костюк.
В августе прошлого года глава государства указал руководителю региона на важность ремонта объектов образования.
В 2024 году российский лидер поручил выделить на капитальный ремонт детских садов и школ дополнительно более 400 млрд рублей.