Евгений Плющенко оказался под капельницей в Турции после укуса осы

Фигуриста Евгения Плющенко госпитализировали в Анкаре из-за укуса осы

Tекст: Мария Иванова

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию оказался в медицинском учреждении Турции после нападения насекомого, передает ТАСС. Спортсмен поделился подробностями инцидента на своей странице в социальной сети.

«Попасть в больницу в Анкаре точно не входило в наши планы. Вчера днем на обеде меня укусила оса, видимо, несколько раз. Но так как я боли не чувствую – было 18 операций, – я к этому отнесся нормально. Сегодня утром просыпаюсь, а у меня нога как у слона. Сделали капельницу, лежу, восстанавливаюсь», – рассказал Евгений Плющенко.

Накануне стало известно об успехах сына фигуриста. 13-летний Александр Плющенко занял 13-е место на этапе юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев, который также проходил в Анкаре.

Летом Международный союз конькобежцев разрешил юному спортсмену представлять национальную команду Азербайджана.

Глава Минспорта Михаил Дегтярев раскритиковал слова Евгения Плющенко о деградации российских фигуристов.