Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.0 комментариев
Евгений Плющенко оказался под капельницей в Турции после укуса осы
Фигуриста Евгения Плющенко госпитализировали в Анкаре из-за укуса осы
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко госпитализирован в Анкаре после укуса осы, спортсмен проходит восстановление под капельницей.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию оказался в медицинском учреждении Турции после нападения насекомого, передает ТАСС. Спортсмен поделился подробностями инцидента на своей странице в социальной сети.
«Попасть в больницу в Анкаре точно не входило в наши планы. Вчера днем на обеде меня укусила оса, видимо, несколько раз. Но так как я боли не чувствую – было 18 операций, – я к этому отнесся нормально. Сегодня утром просыпаюсь, а у меня нога как у слона. Сделали капельницу, лежу, восстанавливаюсь», – рассказал Евгений Плющенко.
Накануне стало известно об успехах сына фигуриста. 13-летний Александр Плющенко занял 13-е место на этапе юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев, который также проходил в Анкаре.
Летом Международный союз конькобежцев разрешил юному спортсмену представлять национальную команду Азербайджана.
Глава Минспорта Михаил Дегтярев раскритиковал слова Евгения Плющенко о деградации российских фигуристов.