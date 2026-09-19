Сын Евгения Плющенко дебютировал на международном турнире в Анкаре

Путин: «Единая Россия» держит на контроле программу социальной догазификации

Tекст: Валерия Городецкая

Путин в ходе телемоста по подключению новых объектов к газовым сетям рассказал о ходе реализации программы социальной газификации, сообщается на сайте «Единой России». «Партия предложила расширить программу газификации, ввести дополнительные механизмы поддержки граждан. И эти инициативы «Единой России» были реализованы на практике», – сообщил Путин.

Глава государства отметил, что программа охватила школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и садовые товарищества. Более 400 образовательных и медицинских учреждений, а также котельных уже получили газ. По его словам, для 13 льготных категорий граждан, включая многодетные семьи, участников специальной военной операции и инвалидов первой группы, введены субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ на участках.

Президент подчеркнул, что законодательные решения для реализации программы принимались при активном участии «Единой России». Он добавил, что за последние два десятилетия газовая инфраструктура значительно расширилась – с 40 регионов в 2005 году до 73 в настоящее время. Доступ к сетевому газу способствует созданию новых предприятий, рабочих мест и снижению экологической нагрузки, особенно в крупных городах.

Особое внимание уделяется сельской местности, где активно развивается индивидуальное жилищное строительство, на долю которого приходится более 60% всего возводимого жилья в стране. К началу сентября текущего года возможность подключения получили 1,62 млн домовладений, из которых более 1,2 млн уже газифицированы. Программа социальной газификации носит бессрочный характер и будет продолжена во всех регионах, включая Сибирь и Дальний Восток.

Напомним, президент России Владимир Путин открыл новые объекты социальной газификации в регионах страны.

Глава государства напомнил о мировом лидерстве России по объемам запасов природного газа.

Партия «Единая Россия» запланировала осуществить более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения к 2030 году.