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ВС России не дали ВСУ построить переправу через Северский Донец
Российские операторы беспилотников круглосуточно срывают попытки украинских формирований создать переправу через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении, сообщил начальник расчета ударных беспилотников 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Хам».
Как указал военный, российские войска активно препятствуют попыткам украинских подразделений навести переправу через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении, передает РИА «Новости».
«На данный момент противник пытается построить переправу на реке Северский Донец. В связи с этим мы максимально прикладываем усилия и создаем условия для того, чтобы он этого не смог совершить – построить то, что ему необходимо», – приводит Минобороны слова военнослужащего.
Операторы дронов работают круглосуточно, без выходных. Они регулярно уничтожают бронетехнику, артиллерийские комплексы и скопления личного состава противника. «Хам» также отметил успешное поражение пункта временной дислокации украинских сил с помощью барражирующего боеприпаса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе украинские штурмовые группы пытались форсировать реку Северский Донец.
Ранее российская авиация разрушила важную переправу противника около населенного пункта Маяки.
На Краснолиманском направлении операторы беспилотников поразили бронетехнику натовского производства.