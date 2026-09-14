Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.11 комментариев
Прокуратура Москвы возбудила дело против рэпера Noize MC
Прокуратура возбудила дело против рэпера Noize MC за оправдание терроризма
Следователи начали уголовное преследование Ивана Алексеева, известного как Noize MC (внесен в список иноагентов в России), из-за его публичных высказываний в поддержку запрещенных идеологий на зарубежных концертах, сообщает прокуратура Москвы.
В отношении музыканта начато расследование по статье об оправдании террористической деятельности, сообщили в прокуратуре Москвы.
«По материалам проверки прокуратуры города Москвы в отношении Ивана Алексеева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма)», – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.
Следствие установило, что во время зарубежных выступлений артист неоднократно делал публичные заявления, оправдывающие террористическую идеологию. Кроме того, исполнитель открыто выражал позитивное отношение к деятельности организации, которая признана террористической и запрещена на территории России.
Ход расследования уголовного дела находится под строгим контролем столичной прокуратуры. Осенью 2022 года Министерство юстиции внесло Ивана Алексеева в реестр иностранных агентов.
В сентябре прошлого года судебные приставы возбудили исполнительное производство по взысканию штрафа с Ивана Алексеева за дискредитацию армии.
Весной того же года суд в Петербурге запретил песню рэпера из-за признаков экстремизма.
В феврале прошлого года Таганский суд Москвы оштрафовал музыканта на 45 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента.