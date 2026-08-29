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При стрельбе на охоте в Новосибирской области погиб человек
В Новосибирской области во время охоты произошла стрельба, в результате которой погиб человек, еще двое участников инцидента получили ранения различной степени тяжести, сообщил Центр гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности региона.
Трагический инцидент произошел на одном из озер в Мошковском районе, сообщается в канале ведомства в Max. О случившемся стало известно от участника событий, который спрятался в автомобиле.
«Произошла стрельба во время охоты… На месте обнаружили: один человек погиб, один тяжело ранен, третий получил легкое ранение и мог передвигаться самостоятельно. Тяжелораненого оперативно эвакуировали на машине и передали бригаде скорой медицинской помощи», – сказано в публикации.
До места происшествия спасатели добирались на двух автомобилях повышенной проходимости. Сотрудники экстренных служб оперативно связались с полицией и медиками.
В июне текущего года в Кузбассе правоохранители задержали троих охотников по подозрению в убийстве подростка.
Осенью прошлого года следователи возбудили уголовное дело после случайной гибели главы Ленинского района Новосибирска на охоте.
В ноябре 2024 года в Иркутской области полицейский по ошибке застрелил человека во время загонной охоты.