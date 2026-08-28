Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Российский чемпион по фристайлу Потапов получил нейтральный статус
Международная федерация лыжного спорта (FIS) предоставила нейтральный статус российскому фристайлисту Артему Потапову.
FIS одобрила заявку российского атлета Потапова на нейтральный статус, передает РИА «Новости». Соответствующая информация уже появилась на официальном сайте спортивной организации.
Потапову 24 года, в 2026 году он завоевал титул чемпиона России по фристайлу в дисциплине акробатика. Кроме того, спортсмен стал обладателем золотой медали в смешанных командных соревнованиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Международная федерация лыжного спорта и сноуборда присвоила нейтральный статус семи российским фристайлистам и сноубордистам.
В конце прошлого года аналогичное право на выступление получили еще пять отечественных спортсменов.
Перед этим Спортивный арбитражный суд отменил решение организации о недопуске россиян к международным соревнованиям.