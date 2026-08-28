Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Лукашенко заявил о решении «общей проблемы» России и Белоруссии
Лукашенко: Россия и Белоруссия решат общую проблему на юго-западных рубежах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным подчеркнул, что Минск и Москва решат «общую проблему» на юго-западных рубежах.
Лукашенко на встрече с Мишустиным подчеркнул, что Минск и Москва решат общую проблему на юго-западных рубежах.
«На перспективу мы сегодня поговорим и о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Белоруссии и на западе Российской Федерации. Действительно проблема, но мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.
Белорусский лидер добавил, что стороны уже раскусили чужие «хотелки» и прекрасно понимают суть происходящих событий.
Стоит отметить, что на южных рубежах Белоруссии и к западу от России располагается Украина.
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