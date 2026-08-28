Лукашенко заявил о решении «общей проблемы» России и Белоруссии

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    Финляндия пожертвовала здравоохранением ради милитаризации
    Работа крупных портов Украины оказалась полностью парализована
    Назван главный поставщик советского оружия Киеву
    Безруков сообщил о вступлении Кологривого в труппу МХАТ имени Горького
    Досрочное голосование на выборах в Госдуму стартовало в 12 регионах России
    В Германии заявили о планах создать спецгруппу реагирования на Балтике
    Эксперт: Озеро Америка навредит Трампу
    Экономист назвал последствия выхода Венесуэлы из ОПЕК
    Москвичи во время тестирования ДЭГ выступили против переноса памятника Пушкину
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

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    28 августа 2026, 16:42 • Новости дня

    Лукашенко заявил о решении «общей проблемы» России и Белоруссии

    Лукашенко: Россия и Белоруссия решат общую проблему на юго-западных рубежах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным подчеркнул, что Минск и Москва решат «общую проблему» на юго-западных рубежах.

    Лукашенко на встрече с Мишустиным подчеркнул, что Минск и Москва решат общую проблему на юго-западных рубежах.

    «На перспективу мы сегодня поговорим и о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Белоруссии и на западе Российской Федерации. Действительно проблема, но мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Белорусский лидер добавил, что стороны уже раскусили чужие «хотелки» и прекрасно понимают суть происходящих событий.

    Стоит отметить, что на южных рубежах Белоруссии и к западу от России располагается Украина.

    Глава российского кабмина Михаил Мишустин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Москве.

    Лукашенко заявил об успешном сдерживании потенциальных противников Москвы и Минска.

    Ранее белорусский лидер предупредил о риске начала войны с НАТО из-за украинского конфликта.

    28 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом

    ВС России поразили склад ракет «Фламинго» и военные хранилища в Одессе

    Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные в ночь на пятницу нанесли серию ударов беспилотниками по стратегически важным объектам военной инфраструктуры на территории Украины.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов по украинским логистическим центрам и морским портам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.

    В результате атаки ударных беспилотников в Киевской области был поражен складской комплекс компании «Стеллар Джет». Этот объект использовался для хранения готовых крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей.

    Кроме того, в порту Одессы были уничтожены шесть хранилищ с имуществом военного назначения, которое предназначалось для обеспечения украинской армии.

    Ранее в пятницу сообщалось, что под Киевом уничтожили склады с деталями для дронов ВСУ.

    Накануне ВС России уничтожили производящее НРТК «Лють» предприятие в Киевской области.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по месту подготовки и запуска ракет «Фламинго».

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    28 августа 2026, 02:45 • Новости дня
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия

    В Британии опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия

    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    @ Paul Crouch/RAF Brize Norton Photographic Section/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    После предупреждения официального представителя МИД Россия Марии Захаровой об ударах по британским военным объектам при угрозе Москве из-за военной поддержки Лондоном Украины, газета Independent представила карту с указанием тысяч военных баз.

    «В Великобритании насчитывается более 2 тыс. военных баз, включая резервные. К основным базам британской армии относятся: гарнизон Олдершот в Хэмпшире, гарнизон Колчестер в Эссексе, Солсбери-Плейн в Уилтшире, гарнизон Каттерик в Северном Йоркшире и казармы Бикон в Стаффордшире. В состав Королевских ВВС входят 34 базы, в том числе Брайз-Нортон в Оксфордшире и база ВВС Конингсби в Линкольне», – перечисляет Independent военные объекты страны.

    Там добавили, что в Плимуте базируются Королевская морская пехота и британские десантные войска, а в Девонпорте проводят плановое техническое обслуживание и слив топлива из атомных подводных лодок Королевского флота.

    При этом газета отмечает, что в Европе несколько баз британской армии могут оказаться под угрозой, так как Захарова упомянула об ударах по объектам внутри страны и за ее пределами. В этом случае следует обратить внимание на объекты в Эстонии, Польше, Румынии, Сеннелагере в Германии, Гибралтаре и на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

    Комментарии (19)
    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    28 августа 2026, 02:15 • Новости дня
    В Швейцарии заявили о перспективе отмены антироссийских санкций
    В Швейцарии заявили о перспективе отмены антироссийских санкций
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители Швейцарии проголосуют в конце сентября за закрепление вечного вооруженного нейтралитета страны и отказ от односторонних экономических ограничений, что лишит ее возможности поддерживать санкции против кого-либо.

    На сентябрьском референдуме в Швейцарии жители проголосуют, стоит ли усилить стране политику нейтралитета настолько, чтобы закрепить в Конституции принцип вечного вооруженного нейтралитета и запрет на любые санкции, в том числе против воюющих стран.

    «Таким образом, в частности, станет невозможным присоединение к санкциям ЕС, подобным тем, которые Евросоюз вводит против России с февраля 2022 года. Исходя из формулировок инициативы, также следует предполагать, что в случае ее принятия уже действующие санкции против воюющих государств должны будут отменить», – заявила «Известиям» представитель МИД Швейцарии Леа Цюрхер.

    По последним данным, сторонников инициативы меньше, чем противников. Но в российском посольстве указали на то, что Берн может сохранить возможность поддерживать санкции против России даже при усилении политики нейтралитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Берне Сергей Гармонин указал на разрушение независимого статуса Швейцарии. Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский констатировал полную утрату Швейцарией нейтралитета.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об изменении швейцарского нейтралитета в пользу Киева.

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    28 августа 2026, 15:10 • Новости дня
    Назван главный поставщик советского оружия Киеву

    Эксперт Плотников: Болгария стала одним из главных поставщиков советского оружия Киеву

    Назван главный поставщик советского оружия Киеву
    @ Михаил Безносов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Болгария покрывает до 40% потребностей украинской армии в дизельном топливе и активно передает бронетехнику с артиллерийскими снарядами советского производства, сообщил глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников.

    Глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников раскрыл масштабы иностранной помощи Киеву.

    «Одним из важнейших поставщиков вооружений и боеприпасов советского производства является Болгария», – заявил специалист на профильной конференции. Он уточнил, что речь идет о бронемашинах, артиллерии, снарядах и стрелковом оружии, передает РИА «Новости».

    Значительную роль в поддержке украинских войск играет Чехия, которая модернизировала около 800 танков Т-72. Прага активно участвует в коалиции по боеприпасам через холдинг Czechoslovak Group.

    Плотников предупредил, что эмиссары этой компании появились в странах СНГ, поэтому российским органам следует обратить на это внимание. Финляндия также оказывает масштабную поддержку, выделив с 2022 года более пяти млрд долларов, из которых почти четыре млрд пошли на военные нужды. Кроме того, Хельсинки ежедневно передает Киеву до 25 разведывательных снимков из космоса.

    Ранее чешские предприятия подготовили для украинской армии сотни обновленных танков советского образца.

    В июле премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о полном истощении складских резервов национальной армии.

    Месяцем ранее правительство Болгарии полностью остановило отправку военной помощи киевским властям.

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    28 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    Чехия модернизировала около 800 танков Т-72 для Украины
    Чехия модернизировала около 800 танков Т-72 для Украины
    @ Adam Hauner/wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Чешские предприятия подготовили для нужд украинской армии масштабную партию бронетехники, состоящую из сотен обновленных танков советского образца.

    Руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников сообщил, что Чехия подготовила для украинских военных около 800 боевых машин, передает РИА «Новости».

    «Чехия провела модернизацию самой большой партии танков для ВСУ, это порядка 800 Т-72», – сказал эксперт во время выступления в пресс-центре.

    По словам аналитика, в советский период эти танки производились на чехословацких предприятиях по лицензии. Модернизация техники оплачивалась за счет средств США и Нидерландов, тогда как чешская сторона предоставила заводы и профильных специалистов.

    Плотников также добавил, что Чехия активно участвует в коалиции по обеспечению боеприпасами, занимаясь поиском 155-миллиметровых снарядов по всему миру. Значительную роль в поставках вооружений играет частная компания Czechoslovak Group, принадлежащая Михалу Стрнаду. Представители холдинга уже замечены в ряде стран СНГ, что требует внимания со стороны российских ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Чехии Петр Павел заявил о сокращении вдвое числа стран-доноров для закупки боеприпасов.

    Вопреки предвыборным обещаниям Прага сохранила теневую схему поставок артиллерийских снарядов украинским войскам.

    В прошлом году Украина получила до 3,5 млн снарядов по чешской инициативе.

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    28 августа 2026, 09:30 • Новости дня
    Железнодорожный коллапс на Украине парализовал движение более сотни поездов

    На Украине задержались более 110 пассажирских поездов

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный сбой в железнодорожном сообщении привел к отставанию от расписания множества составов на Украине, причем максимальное время ожидания достигло 17 часов.

    На территории Украины зафиксированы масштабные сбои в движении железнодорожного транспорта, передает ТАСС.

    Согласно данным компании «Укрзализныця», свыше 110 пассажирских поездов следуют с нарушением графика.

    Информация на онлайн-табло свидетельствует, что почти 100 составов задерживаются на один час и более. Самое серьезное отставание зафиксировано у поезда сообщением Сумы – Киев, который запаздывает на 17 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на украинских железных дорогах произошел масштабный сбой с задержкой 40 составов.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по транспортной инфраструктуре противника.

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    28 августа 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» объяснили исчезновения пограничников ВСУ в Харьковской области

    Пограничники ВСУ стали массово исчезать в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинули по ключевым направлениям фронта и узнали, как украинские пограничники массово исчезают вблизи «Волчанского котла».

    «Родственники украинских пограничников сообщают, что в районах Аниськино, Водяного и Артельного Харьковской области массово исчезают пограничники из 4 пого ГПСУ. Они не выходят на связь с середины июля. Все эти населенные пункты находятся внутри формируемого «Волчанского котла», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Харьковском направлении штурмовики продвинулись на востоке Казачьей Лопани. На Волчанском направлении идут тяжелые бои в районе Василевки, а на Великобурлукском направлении ожесточенные бои не прекращаются в районе Должанки.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» продвинулись на 100 м. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке. Ожесточённые бои идут в районе Храповщины и Хотени.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 155 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области уничтожили три группы полка ВСУ «Скала». Российские бойцы ликвидировали снайпера украинского полицейского спецназа. Марочко объяснил направление боевиков «Азова» к Славянску и Краматорску.

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    28 августа 2026, 01:20 • Новости дня
    Жертвами ударов ВСУ по рейсовым автобусам стали 43 жителя России

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала года целенаправленные удары ВСУ по пассажирскому транспорту убили несколько десятков мирных россиян, в том числе детей, сотни граждан получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Атаки ВФУ на пассажирские автобусы в 2026 году по состоянию на 27 августа: количество атакованных автобусов – 167. Ранены 329 человек, в их числе 17 детей. Погибли 43 человека, в их числе три ребенка», – сказал он ТАСС.

    Мирошник отметил, что эти цифры отражают минимальное количество подтвержденных жертв и ударов. По его словам, ведомство опирается на верифицированные данные органов власти, однако существует множество инцидентов, требующих дополнительного расследования и сбора информации.

    Посол добавил, что в последние три месяца атаки ВСУ по пассажирским автобусам  большой вместимости существенно увеличились.

    «Это все гражданское население, там, конечно же, были дети. И можно констатировать, что с украинской стороны они просто были вписаны уже как цель для совершения атак или террористических актов», – сказал он.

    Мирошник указал на то, что дроны, которые используются украинской стороной в большинстве для атак, где есть ИИ.

    «Они явно настроены на то, чтобы атаковать и автобусы в том числе. Поэтому такое огромное количество пострадавших и ударов по этим объектам», – отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщал, что в июле от атак БПЛА ВСУ погиб 201 мирный житель России, он также заявлял, что ежедневно от атак ВСУ гибнет в среднем 10 россиян. Кроме того, посол считает, что Запад покрывает преступления ВСУ в Старобельске.

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    28 августа 2026, 15:25 • Новости дня
    Работа крупных портов Украины оказалась полностью парализована

    Le Monde: Работа крупных портов Украины оказалась полностью парализована

    Работа крупных портов Украины оказалась полностью парализована
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Движение судов в Одессе, Черноморске и Южном полностью остановилось, что вынуждает бизнес искать дорогие альтернативные маршруты и приводит к транспортным коллапсам на границах, сообщает газета Le Monde.

    Работа крупных черноморских портов Украины парализована уже больше месяца, при этом использование альтернативных транспортных путей лишь увеличивает издержки, передает РИА «Новости».

    «В течение более месяца движение судов в трех крупных портах региона – Одессе, Черноморске и Южном – остановилось», – отмечает французское издание Le Monde.

    Официально морские гавани не закрывались, однако крупные судоходные компании фактически прекратили направлять туда свои суда. В результате украинский бизнес вынужден переориентироваться на использование речного транспорта на Дунае, а также железнодорожных и автомобильных перевозок.

    Альтернативные маршруты лишь частично компенсируют остановку черноморских портов. Издержки на логистику стремительно растут, а в доставке товаров возникают серьезные задержки. Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий подтвердил, что судовладельцы приостановили заходы в порты.

    В начале августа украинская Ассоциация международных экспедиторов зафиксировала транспортный коллапс на границе с Польшей. Из-за блокады портов в очереди на выезд скопилось почти 6,5 тыс. грузовиков, а время ожидания достигало семи суток.

    Ранее ВС России поразили танкер с ГСМ для ВСУ в порту Измаил.

    Иностранные торговые суда перестали заходить в порты Большой Одессы из соображений безопасности.

    Альтернативные маршруты через дунайские гавани не справляются с возросшей транспортной нагрузкой.

    Месячная остановка работы морских терминалов обошлась Украине примерно в 2,17 млрд долларов недополученной выручки.

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    27 августа 2026, 22:00 • Новости дня
    Суд оштрафовал россиянина за сгенерированную ИИ судебную практику
    Суд оштрафовал россиянина за сгенерированную ИИ судебную практику
    @ Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский суд оштрафовал участника процесса за использование в материалах дела несуществующей судебной практики, созданной с помощью искусственного интеллекта.

    Суд по интеллектуальным правам оштрафовал индивидуального предпринимателя Александра Антропова из Воткинска за предоставление сгенерированной нейросетью несуществующей судебной практики, передает РИА «Новости».

    «Суд установил, что часть из приведенных предпринимателем в тексте кассационной жалобы 12 ссылок на судебную практику, в том числе одна якобы на правовую позицию, изложенную в определении Верховного суда РФ, относилась к несуществующим судебным актам либо содержала приписанные им выводы», – сообщили в пресс-службе инстанции.

    Представитель предпринимателя пытался оправдаться. Он утверждал, что неточности стали следствием технической ошибки при использовании искусственного интеллекта и не говорят о неуважении к суду. Юрист настаивал, что ссылки на выдуманные акты носили единичный характер.

    Суд критически отнесся к доводам защиты. В результате на предпринимателя был наложен судебный штраф в размере 5000 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пленум Верховного суда России обязал участников судебных разбирательств официально сообщать об использовании нейросетей.

    Британская юридическая фирма впервые выиграла процесс с помощью полностью подготовившего иск виртуального помощника.

    В прошлом году основатель компании ChronoPay Павел Врублевский произнес в суде сгенерированное искусственным интеллектом последнее слово.

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    28 августа 2026, 01:48 • Новости дня
    В Киеве и Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на пятницу в украинских городах звучала воздушная тревога, чаще всего взрывы слышались в Киеве и Одессе, сообщали украинские СМИ.

    В начале суток взрывы были слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    На онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины было указано, что  в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги. В украинских пабликах сообщалось о 13-м сигнале воздушной тревоги. Также сообщилось о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия наносит удары по Киеву с целью сокращения дальнобойных возможностей ВСУ. Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги в ночь на четверг, а днем сирены воздушной тревоги звучали в 11 регионах Украины.

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    27 августа 2026, 22:13 • Новости дня
    Фельдшер погиб при ударе дрона ВСУ по карете скорой помощи в Шебекино

    При атаке дрона ВСУ по карете скорой помощи в Шебекино погиб фельдшер

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате атаки дрона ВСУ на автомобиль скорой помощи в Шебекино погиб медработник, еще четверо человек получили тяжелые осколочные ранения, сообщил Max-канал Оперативного штаба Белгородской области.

    «В Шебекино беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи. Один человек погиб, четверо ранены. Погибший – фельдшер-мужчина», – сказано в сообщении.

    В оперштабе уточнили, что различные травмы получили еще четверо человек, находившихся в машине. Второй фельдшер и водитель пострадали от осколочных ранений головы, плеча и ног.

    Также ранены два пациента. У женщины зафиксировано повреждение ушной раковины, а у мужчины диагностированы слепые осколочные ранения лица и кисти.

    «Все раненые доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают необходимую помощь. Транспортное средство разбито», – добавили в оперштабе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина и 17-летняя девушка пострадали в Белгородской области при атаках БПЛА, еще одна женщина пострадала в четверг при атаке беспилотника ВСУ на регион. Мирный житель погиб и женщина пострадала при атаке дронов на Шебекино.

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    28 августа 2026, 13:45 • Новости дня
    Московский суд заочно приговорил Арестовича к 11 годам колонии
    Московский суд заочно приговорил Арестовича к 11 годам колонии
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Второй западный окружной военный суд вынес решение по делу бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его заочно приговорили к 11 годам колонии.

    «По совокупности преступлений назначить Арестовичу Алексею Николаевичу окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы», – огласил вердикт судья, передает РИА «Новости».

    Отбыв первые три года в тюрьме, осужденному предстоит провести остаток срока в колонии общего режима. Кроме того, ему на четыре года запретили администрировать сайты и интернет-каналы. Сейчас фигурант уголовного дела объявлен в розыск.

    Следствие установило, что весной 2022 года политик призывал уничтожать железнодорожные пути для срыва снабжения войск в зоне спецоперации. Позже он опубликовал ложные сведения об ударе по вокзалу в Краматорске, заявив о гибели более 30 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексея Арестовича.

    В мае прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего советника.

    В октябре прошлого года МВД России повторно объявило его в розыск.

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    28 августа 2026, 03:55 • Новости дня
    Психолог назвала главную ошибку родителей перед 1 сентября

    Психолог Бушевская посоветовала постепенно менять режим школьника к 1 сентября

    Tекст: Катерина Туманова

    Резкое возвращение к образовательным будням может спровоцировать сильный стресс у ребенка из-за внезапной смены привычного расписания, предупредила психолог-консультант Инна Бушевская.

    «В конце августа в семьях начинается тихая суета. Этот плавный переход от каникул к школьным будням всегда приносит с собой легкую тревогу, ведь перестраиваться приходится не только школьникам, но и всей семье», – напомнила она в беседе с ТАСС.

    Психолог рекомендует сдвигать время пробуждения и засыпания ежедневно на 15-20 минут. Это правило касается и взрослых, которым необходимо демонстрировать детям спокойствие. Если накануне праздника школьник поздно лег спать, утренний подъем вызовет неизбежный протест.

    В первый месяц осени стоит отказаться от завышенных требований к успеваемости, советует эксперт. Дополнительные секции и занятия с репетиторами лучше отложить на две или три недели.

    Такой подход позволит учащимся спокойно адаптироваться к новым нагрузкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учитель назвал самые стрессовые периоды учебного года для школьников.

    Психолог рассказала о подготовке школьников к учебному году.

    Ранее психолог назвал правила подготовки первоклассников к школе.

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    28 августа 2026, 14:27 • Новости дня
    Захарова назвала провокацию в Буче спецоперацией по лекалам Геббельса

    Захарова: Провокация в Буче была подготовлена британцами по лекалам Геббельса

    Захарова назвала провокацию в Буче спецоперацией по лекалам Геббельса
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прообразом информационной провокации в Буче стало массовое убийство в Неммерсдорфе, инсценированное в конце 1944 года соратниками Йозефа Геббельса для дискредитации Красной армии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в рамках всероссийского форума ветеранов СВО «Вместе победим».

    Захарова заявила, что информационная провокация в Буче была организована по лекалам нацистской пропаганды для срыва мирных переговоров весной 2022 года, передает ТАСС.

    «Буча – это информационно-политическая спецоперация, которую осуществили британцы вместе с журналистами Би-би-си с единственной целью сорвать переговоры, о которых весной 2022 года запросил Киев и на которые Москва дала согласие», – отметила дипломат.

    Захарова напомнила, что после намечавшихся договоренностей в Киев прибыл британский премьер Борис Джонсон и сорвал переговорный процесс. Оправданием послужила инсценированная трагедия в Буче, широко растиражированная Би-би-си. При этом официальных списков погибших до сих пор нет ни в ООН, ни в интернете, добавила представитель МИД.

    По словам Захаровой, Буча является глобальным фейком с историческим прообразом – Неммерсдорфом. Осенью 1944 года этот населенный пункт был временно оставлен Красной армией, чем воспользовался Геббельс для инсценировки убийства мирных жителей. Однако рассорить союзников не удалось, а позднее МИД Германии официально признал эти события провокацией.

    Ранее Захарова обвинила западную прессу в массовой фабрикации новостей.

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил западных политиков в использовании этой провокации для срыва мирных переговоров.

    Президент Владимир Путин назвал инсценировку поводом для отказа Киева от достигнутых договоренностей.

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