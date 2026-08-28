Лукашенко заявил о решении «общей проблемы» России и Белоруссии

Лукашенко: Россия и Белоруссия решат общую проблему на юго-западных рубежах

Tекст: Вера Басилая

Лукашенко на встрече с Мишустиным подчеркнул, что Минск и Москва решат общую проблему на юго-западных рубежах.

«На перспективу мы сегодня поговорим и о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Белоруссии и на западе Российской Федерации. Действительно проблема, но мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

Белорусский лидер добавил, что стороны уже раскусили чужие «хотелки» и прекрасно понимают суть происходящих событий.

Стоит отметить, что на южных рубежах Белоруссии и к западу от России располагается Украина.

Глава российского кабмина Михаил Мишустин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Москве.

Лукашенко заявил об успешном сдерживании потенциальных противников Москвы и Минска.

Ранее белорусский лидер предупредил о риске начала войны с НАТО из-за украинского конфликта.