Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
В Запорожской области два человека погибли при атаке ВСУ
За прошедшие сутки от атак украинских боевиков в Запорожской области погибли двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В Акимовском муниципальном округе, вблизи села Черноземное, был атакован гражданский автомобиль. Погибли мужчина 1962 года рождения и женщина 1964 года рождения, указал Балицкий в Max.
Вблизи Мелитополя в результате удара беспилотника по гражданскому грузовому автомобилю пострадал водитель, ему оказывается медицинская помощь.
Еще один грузовик подвергся атаке вблизи села Семеновка, там обошлось без пострадавших. В городе Васильевке при обстреле пострадала женщина 1988 года рождения, ей также оказывают помощь.
Кроме того, в Васильевке под удар попал автомобиль скорой помощи, транспортное средство повреждено, медперсонал не пострадал.
В городе Днепрорудном повреждены четыре гражданских автомобиля. В Токмакском муниципальном округе атака БПЛА привела к повреждению здания «Почты Таврии» и служебных машин.
В ряде районов из-за уничтожения вражеских дронов произошло возгорание посевов, пожары ликвидированы силами МЧС.
10 августа в Запорожской области два человека пострадали при атаках украинских беспилотников.
В конце июля жертвой массированных обстрелов региона со стороны противника стал один мирный житель.
В середине того же месяца из-за удара дрона по гражданскому автомобилю погиб мужчина.