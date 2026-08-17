В Запорожской области два человека погибли при атаке ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Акимовском муниципальном округе, вблизи села Черноземное, был атакован гражданский автомобиль. Погибли мужчина 1962 года рождения и женщина 1964 года рождения, указал Балицкий в Max.

Вблизи Мелитополя в результате удара беспилотника по гражданскому грузовому автомобилю пострадал водитель, ему оказывается медицинская помощь.

Еще один грузовик подвергся атаке вблизи села Семеновка, там обошлось без пострадавших. В городе Васильевке при обстреле пострадала женщина 1988 года рождения, ей также оказывают помощь.

Кроме того, в Васильевке под удар попал автомобиль скорой помощи, транспортное средство повреждено, медперсонал не пострадал.

В городе Днепрорудном повреждены четыре гражданских автомобиля. В Токмакском муниципальном округе атака БПЛА привела к повреждению здания «Почты Таврии» и служебных машин.

В ряде районов из-за уничтожения вражеских дронов произошло возгорание посевов, пожары ликвидированы силами МЧС.

10 августа в Запорожской области два человека пострадали при атаках украинских беспилотников.

В конце июля жертвой массированных обстрелов региона со стороны противника стал один мирный житель.

В середине того же месяца из-за удара дрона по гражданскому автомобилю погиб мужчина.