Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.6 комментариев
Гимнастка Борисова завоевала бронзу чемпионата мира в Германии
Российская спортсменка Мария Борисова заняла третье место в упражнениях с булавами на мировом первенстве, набрав более 30 баллов за свое выступление во Франкфурте-на-Майне.
Россиянка Мария Борисова завоевала бронзовую награду в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне, передает РИА «Новости». За свое выступление гимнастка получила 30,05 балла.
Победу в дисциплине одержала Стилиана Николова из Болгарии с результатом 30,15 балла. Серебро досталось украинке Таисии Онофрийчук, которая набрала одинаковое с Борисовой количество баллов, но обошла россиянку по чистоте исполнения. Еще одна представительница России, София Ильтерякова, заняла шестое место с результатом 29,3 балла.
Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Германии с 12 по 16 августа. Российские спортсменки выступают на турнире в нейтральном статусе, без национальной символики. Международная федерация гимнастики ранее приняла решение о допуске россиян с флагом и гимном, однако ограничения сохраняются на соревнованиях, утвержденных до этого решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на этом турнире Мария Борисова завоевала бронзовую медаль в упражнениях с мячом.
Накануне сборная России одержала победу в командном многоборье.
Германский гимнастический союз допустил отечественных спортсменок до участия исключительно в нейтральном статусе.