При стрельбе у кампуса университета Вирджинии пострадали несколько человек

Стрельба в университете Вирджинии привела к ранениям нескольких человек

Tекст: Мария Иванова

Инцидент со стрельбой зафиксирован в районе Буассо-стрит и Третьей авеню, передает РИА «Новости». Территория кампуса учебного заведения в настоящее время закрыта.

«Университет штата Вирджиния по-прежнему закрыт после стрельбы с несколькими подозреваемыми в районе Буассо-стрит и Третьей авеню. Несколько человек пострадали. На текущий момент ни одно из ранений, по всей видимости, не опасно для жизни», – говорится в сообщении университета в социальных сетях.

Местная полиция уже приступила к расследованию обстоятельств происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте студенты Университета Старого Доминиона в штате Вирджиния остановили вооруженного сторонника террористической организации.

В конце прошлого года при стрельбе в Брауновском университете погибли два человека.

Год назад неизвестный открыл огонь на территории кампуса Университета Арканзаса.