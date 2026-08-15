Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
При стрельбе у кампуса университета Вирджинии пострадали несколько человек
Стрельба в университете Вирджинии привела к ранениям нескольких человек
В американском Эттрике произошла стрельба возле кампуса университета штата Вирджиния, в результате которой несколько человек получили ранения.
Инцидент со стрельбой зафиксирован в районе Буассо-стрит и Третьей авеню, передает РИА «Новости». Территория кампуса учебного заведения в настоящее время закрыта.
«Университет штата Вирджиния по-прежнему закрыт после стрельбы с несколькими подозреваемыми в районе Буассо-стрит и Третьей авеню. Несколько человек пострадали. На текущий момент ни одно из ранений, по всей видимости, не опасно для жизни», – говорится в сообщении университета в социальных сетях.
Местная полиция уже приступила к расследованию обстоятельств происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте студенты Университета Старого Доминиона в штате Вирджиния остановили вооруженного сторонника террористической организации.
В конце прошлого года при стрельбе в Брауновском университете погибли два человека.
Год назад неизвестный открыл огонь на территории кампуса Университета Арканзаса.