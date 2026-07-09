Хабаровчанин выстрелил в любовницу, чтобы та не рассказала об измене

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в конце мая 2026 года. Во время застолья женщина пригрозила раскрыть правду о связи с бывшим мужем его нынешней возлюбленной. Испугавшись огласки, мужчина вооружился ружьем и отправился к дому жертвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на СК.

«Обвиняемый увидел в окне ее дома силуэт и произвел в него выстрел из привезенного оружия, а после, полагая, что потерпевшая скончалась, покинул место происшествия», – указали в ведомстве.

Чтобы скрыть следы, нападавший выбросил одежду в реку, а оружие спрятал в заброшенном здании. Пострадавшая получила ранение головы, однако врачам удалось спасти ей жизнь. В ведомстве добавили, что следователи собрали достаточную доказательную базу и направили уголовное дело в суд.

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