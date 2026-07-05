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    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    7 комментариев
    5 июля 2026, 09:43 • Новости дня

    Путин поздравил работников морского и речного транспорта с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного транспорта с профессиональным праздником и отметил, что перед отраслью стоят серьезные, востребованные временем задачи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    Глава государства направил поздравительную телеграмму работникам морского и речного флота, текст которой опубликован на официальном сайте Кремля. В обращении отмечается, что водный транспорт является неотъемлемой составляющей транспортной системы России.

    «Сегодня, в условиях непростых вызовов, перед отраслью стоят серьезные, востребованные временем задачи», – подчеркнул российский лидер. Среди ключевых целей президент назвал обновление флота, модернизацию портовой инфраструктуры и выстраивание устойчивых логистических маршрутов.

    Также глава государства указал на важность международного сотрудничества и внедрения современных технологий судоходства. Он выразил уверенность, что компетентность специалистов поможет успешно воплощать намеченные планы и укреплять технологический суверенитет страны.

    «Желаю вам новых достижений и всего самого доброго», – отметил президент России.

    5 июля 2026, 00:44 • Новости дня
    Трамп позвонил Путину после победы в Константиновке
    Трамп позвонил Путину после победы в Константиновке
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В телефонном разговоре с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков рассказал о заявлениях российского президента: «Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка, и как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укреплённые районы, наша армия их обязательно возьмет».

    По словам Ушакова, Путин сообщил Трампу, что Киев и европейская «партия войны» исходят из ложного восприятия общей обстановки на линии боевого соприкосновения. Российский лидер обрисовал картину реальной ситуации на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают и освобождают один населенный пункт за другим, сообщается на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин обратил внимание американского президента на сделанную Европой и киевскими властями ставку на затягивание и эскалацию конфликта. Ушаков отметил, что Украина при этом не гнушается террористическими методами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия освободила Константиновку, которая являлась мощным укрепрайоном и ключевым логистическим узлом обороны ВСУ в Донбассе.

    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут и состоялся по инициативе американской стороны.

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    4 июля 2026, 16:43 • Новости дня
    Путин подписал закон о поддержке российских НПЗ
    Путин подписал закон о поддержке российских НПЗ
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка автомобильным бензином и дизельным топливом, а также на поддержку отечественных НПЗ.

    Согласно новым правилам, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту в стране, передает РИА «Новости».

    Документ разрешает смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для получения высокооктанового топлива. Использованный при этом прямогонный бензин будет учитываться в общем объеме производства, а акциз включат в стоимость итогового продукта. На сбор документов для получения вычета акциза отводится три месяца. При возврате смешанного бензина покупателем акциз не возмещается.

    Закон также предусматривает возможность получения демпфера при производстве бензина путем смешения и при импорте уполномоченными организациями. При ввозе из стран ЕАЭС норматив возмещения вырастет с 0,68 до 0,9.

    Для других государств он будет рассчитываться на основе цены Аи-92 в Индии и стоимости доставки. Кроме того, до конца 2026 года продлены модернизационные соглашения для НПЗ с инвестициями свыше 100 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин предложил разработать дополнительные меры для стабильного снабжения внутреннего рынка топливом. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал о готовности страны импортировать нефтепродукты ради снижения ажиотажного спроса.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    5 июля 2026, 00:22 • Новости дня
    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор
    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Телефонный разговор двух глав государств начался с того, что Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником», – сказал Ушаков.

    По его словам, беседа стала уже четвертой в году и носила не только протокольный, но и деловой, весьма конструктивный характер. Лидеры отметили важность бережного отношения к общим страницам истории России и США. Стороны подчеркнули союзничество в годы Второй мировой войны, сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков добавил, что в США широко отмечался День независимости, празднования проходили пышно и масштабно, как это умеет организовывать Трамп. На это, по словам Ушакова, обратил внимание в разговоре российский президент.

    Путин и Трамп по телефону обсудили актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня.

    Путин пожелал Трампу успешного проведения чемпионата мира по футболу в США.

    «Стоит упомянуть о том, что российская сторона была инициатором предыдущего телефонного контакта – 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа. На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнёры, и это о многом говорит», – сказал Ушаков.

    Путин и Трамп подчеркнули важность продолжения контактов двух стран. Они договорились вновь созвониться уже в ближайшее время. 

    Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут. Разговор стал 14-м за полтора года, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 июня Путин позвонил Трампу, поздравил его с 80-летием и обсудил развитие двусторонних контактов и ситуацию вокруг готовящегося меморандума США и Ирана.

    В апреле президенты России и США в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине и в Иране, попытку покушения на американского лидера и перспективы взаимовыгодных проектов.

    В марте Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа. После беседы Трамп объявил о временном снятии части санкций.

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    4 июля 2026, 17:45 • Новости дня
    Путин подписал закон о пенсионных удостоверениях военным пенсионерам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовые основания для выдачи пенсионных удостоверений представителям силовых структур.

    Согласно нововведениям, документ единого образца смогут получить бывшие военные, сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, МЧС, ФСБ, ФСО и других ведомств, передает РИА «Новости».

    Право на получение документа также распространяется на членов их семей, если им положена соответствующая пенсия.

    Разработка образца, а также определение порядка оформления, учета и выдачи новых удостоверений поручены Социальному фонду России. Ожидается, что это упростит процесс подтверждения статуса пенсионера для бывших силовиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об учете службы добровольцев спецоперации в стаж для пенсии за выслугу лет.

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    5 июля 2026, 01:24 • Новости дня
    Путин напомнил Трампу о вкладе России в становление государственности США

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин отметил вклад России в становление американской государственности, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», – сообщил Ушаков.

    Как отметил Ушаков, в США 4 июля отмечается национальный праздник – 250 лет появления независимости. Накануне Путин направил Трампу поздравительную телеграмму, в которой выразил уверенность, что развитие конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей отвечает интересам народов двух стран и всего мирового сообщества, сообщается на сайте Кремля.

    Помощник президента напомнил, что ранее, ко дню России 12 июня, Трамп прислал на имя Путина теплое поздравительное послание. В нем, по словам Ушакова, американский лидер воздал дань уважения богатой истории и культуре России, а также стойкости российского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин направил Трампу поздравительную телеграмму по случаю 250-летия независимости США и подчеркнул общую ответственность двух стран за мировую стабильность.

    Путин и Трамп по инициативе американской стороны провели четвертый в 2026 году телефонный разговор и отметили важность бережного отношения к общим страницам истории двух стран.

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    5 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп обсудили украинское урегулирование, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Президенты естественно затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учётом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля», – отметил Ушаков.

    По словам Ушакова, в разговоре была вновь подчеркнута предпочтительность для Москвы политико-дипломатического урегулирования конфликта при обязательном учете известных принципиальных российских подходов. Ушаков добавил, что Трамп подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных решений по преодолению кризиса, сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков рассказал, что спецпредставители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и готовы «в удобное время» приехать в Москву.

    Ушаков указал, что просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. По его словам, Трамп отметил, что для реализации такого потенциала следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут.

    14 июня Путин позвонил Трампу, поздравил его с 80-летием.

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    4 июля 2026, 13:29 • Новости дня
    Захарова заявила о решимости добивать неонацистов по всем фронтам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия посылает четкий сигнал о том, что будет добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Российская Федерация продолжит бескомпромиссную борьбу с противником на всех направлениях, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат прокомментировала слова британского журналиста Джима Фергюсона о появлении Владимира Путина в военной форме на совещании об освобождении Константиновки.

    «На протяжении всего своего нахождения на посту президента Путин почти всегда появлялся в гражданской одежде. Когда он выбирает военную форму, это повсеместно воспринимается как намеренный сигнал», – заявил британский обозреватель.

    Представитель внешнеполитического ведомства согласилась с мнением иностранного эксперта. Она подчеркнула, что западные страны проигнорировали многочисленные мирные инициативы Москвы. Теперь Россия намерена добивать неонацистов до победного конца, хотя и не отказывается от мирных переговоров, резюмировала дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки российскими войсками.

    После этого Мария Захарова высмеяла попытки Владимира Зеленского обмануть западных союзников мнимыми успехами ВСУ.

    Военный эксперт Василий Дандыкин назвал этот город крупнейшим логистическим центром противника в битве за Донбасс.

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    4 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин утвердил закон о жилищных сберегательных вкладах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С 1 января 2027 года граждане получат возможность копить средства на покупку недвижимости с помощью специальных банковских счетов со страховкой до 10 млн рублей, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

    Новый финансовый инструмент предназначен для накопления денег на приобретение квартиры, индивидуальное или долевое строительство. Банки также смогут выдавать таким клиентам ипотечные кредиты на улучшение жилищных условий, передает РИА «Новости».

    Минимальный срок действия договора составит три года. Однако уже через год накопленные сбережения разрешается направить на оплату первоначального взноса по ипотеке. Средства можно будет использовать для расчетов по действующему жилищному кредиту даже в другой финансовой организации.

    Если клиенту откажут в выдаче займа или он передумает приобретать недвижимость, деньги вернут вместе с процентами. При самостоятельном отказе от планов забрать сбережения удастся не ранее чем через полтора года после заключения договора.

    Пополнять такие счета разрешается без ограничений в любое время. Вносить средства сможет как сам владелец, так и третьи лица. Порядок выплаты процентов будет определяться индивидуальными условиями каждого конкретного договора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Госдума одобрила законопроект о введении жилищных вкладов. Ранее президент России Владимир Путин утвердил нормы о страховании жизни с расчетной и объявленной доходностью.

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    5 июля 2026, 00:57 • Новости дня
    Путин напомнил Трампу о приглашении в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин подчеркнул, что для главы американского государства Дональда Трампа по-прежнему действует приглашение приехать в Россию с визитом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, «наш Президент напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию», сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков сообщил, что в ходе разговора лидеры отметили символичность планируемого на космодроме Байконур запуска совместного российско-американского экипажа на МКС.

    В Кремле подчеркнули, что этот пример показывает заинтересованность двух держав в совместной работе в самых разных областях. По словам помощника президента, «это относится и к сфере культуры, которая объединяет наши симпатизирующие друг другу народы».

    «Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищён петербургским Эрмитажем», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял о возможности визита в Россию до конца 2026 года.

    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут.

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    4 июля 2026, 11:50 • Новости дня
    Путину показали кадры контроля узлов обороны ВСУ в Константиновке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенту Владимиру Путину во время доклада показали кадры контроля ВС России во всех районах Константиновки, где были оборудованы узлы обороны противника, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

    Во время доклада главе государства были представлены материалы, подтверждающие контроль над всеми ключевыми позициями в городе, передает Минобороны в Max.

    По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, «в ходе доклада командира четвертой мотострелковой бригады Верховному Главнокомандующему были показаны кадры контроля российскими подразделениями во всех районах города, где были оборудованы узлы обороны противника».

    Рудской подробно перечислил освобожденные районы. В середине июня российские бойцы взяли частный сектор «Украинский хутор», сейчас там завершается зачистка. В мае были освобождены районы Южный и Второй, а также квартал Красный городок, комплекс административных зданий в Центральном и территория завода «Автостекло».

    В июне под контроль перешли Цинковый район, где находились пункты управления и запуска беспилотников, промзона комбината «Мегатекс» и животноводческий комплекс. В апреле штурмовые группы заняли завод «Стройстекло». Наиболее сложным оказался исторический центр города, который зачистили в середине июня из-за обилия бункеров и огневых точек.

    Накануне, 3 июля, начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил об освобождении Константиновки. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, открывающим прямую дорогу на Славянск и Краматорск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Минобороны назвало этот город наиболее укрепленным районом обороны украинских войск.

    Накануне российские подразделения завершали зачистку данного населенного пункта от разрозненных формирований противника.

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    5 июля 2026, 01:16 • Новости дня
    Путин подтвердил Трампу готовность России содействовать деэскалации вокруг Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    В телефонном разговоре с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы содействовать деэскалации вокруг Ирана, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования», – заявил Ушаков.

    Он отметил, что президент России подчеркнул готовность оказать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе, сообщается на сайте Кремля.

    Американский президент поблагодарил Москву за взвешенную позицию. Он также оценил конструктивные предложения России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор.

    Они обсудили урегулирование конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка.

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    4 июля 2026, 17:29 • Новости дня
    Путин подписал закон о кибербезопасности и защите информации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал закон об обеспечении безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий

    Нововведение расширяет перечень основных направлений профилактики правонарушений. В федеральный закон добавлено новое основание – «обеспечение безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий», передает РИА «Новости».

    В сопроводительных материалах отмечается, что реализация инициативы позволит сократить ущерб от преступлений с использованием цифровых технологий. Это обеспечит ощутимый экономический эффект как для граждан, так и для государства в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Госдума приняла этот закон в окончательном чтении.

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    4 июля 2026, 17:47 • Новости дня
    Путин разрешил жертвам мошенников судиться по месту жительства

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет жертвам мошенников подавать иски к владельцам счетов злоумышленников по своему месту жительства или по месту расследования уголовного дела.

    Новая норма дополняет статью 29 Гражданского процессуального кодекса РФ. Теперь иски о взыскании неосновательного обогащения и возмещении имущественного вреда могут рассматриваться в суде по месту жительства истца или производства уголовного дела, даже если оно приостановлено, передает РИА «Новости».

    Закон разработан после решения Конституционного суда РФ от 22 декабря 2025 года. Суд признал, что прежнее правило, обязывающее подавать иск по месту жительства ответчика, ограничивало доступность судебной защиты для пострадавших от хищений.

    Поводом стала жалоба женщины, потерявшей 235 тыс. рублей из-за телефонных мошенников: суд отказал ей в рассмотрении иска по месту жительства, сославшись на нарушение подсудности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд России разрешил жертвам телефонного мошенничества подавать иск о возмещении вреда по месту жительства.

    В июне 2026 года Госдума одобрила закон о новых мерах защиты россиян от кибермошенников.

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    4 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    Песков не стал анонсировать возможный телефонный разговор Путина и Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать возможность беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Сообщим», – сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли такой разговор, передает ТАСС.

    4 июля Соединенные Штаты отмечают 250-летие своей независимости. Российский лидер уже направил американскому коллеге поздравительную телеграмму.

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    4 июля 2026, 18:32 • Новости дня
    По инициативе «ЕР» для УСН сохранили порог освобождения от НДС в 20 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин утвердил закон, который сохраняет порог доходов в 20 млн рублей для освобождения предпринимателей на упрощённой системе налогообложения (УСН) от налога на добавленную стоимость.

    Изначально планировалось, что лимит доходов для перехода на уплату НДС с 2026 года будет снижен до 20 млн рублей, а в последующие годы продолжит падать. К 2027 году ожидалось снижение до 15 млн рублей, а к 2028 году – до 10 млн рублей.

    Теперь эти изменения отложены, порог в 20 млн рублей будет действовать в 2027–2029 годах, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    Снижение лимита до 15 млн рублей перенесено на 2030 год, а до 10 млн рублей – на 2031 год. По оценкам, федеральный бюджет недополучит 51,1 млрд рублей в 2027 году и около 100 млрд рублей ежегодно в 2028–2029 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин предложил отложить снижение порога выручки для бизнеса.

    Вскоре партия «Единая Россия» внесла в Госдуму соответствующий законопроект о неснижении лимита по НДС.

    В конце прошлого месяца депутаты приняли этот документ во втором и третьем чтениях.

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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