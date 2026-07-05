«Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.8 комментариев
Путин поздравил работников морского и речного транспорта с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного транспорта с профессиональным праздником и отметил, что перед отраслью стоят серьезные, востребованные временем задачи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства направил поздравительную телеграмму работникам морского и речного флота, текст которой опубликован на официальном сайте Кремля. В обращении отмечается, что водный транспорт является неотъемлемой составляющей транспортной системы России.
«Сегодня, в условиях непростых вызовов, перед отраслью стоят серьезные, востребованные временем задачи», – подчеркнул российский лидер. Среди ключевых целей президент назвал обновление флота, модернизацию портовой инфраструктуры и выстраивание устойчивых логистических маршрутов.
Также глава государства указал на важность международного сотрудничества и внедрения современных технологий судоходства. Он выразил уверенность, что компетентность специалистов поможет успешно воплощать намеченные планы и укреплять технологический суверенитет страны.
«Желаю вам новых достижений и всего самого доброго», – отметил президент России.