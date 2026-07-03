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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    3 июля 2026, 11:19 • Новости дня

    Ракетный удар по Белгороду унес жизнь мирной жительницы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пять многоквартирных домов, 20 автомобилей и объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Белгороде после обстрела ВСУ, сообщил оперштаб Белгородской области.

    В результате утренней атаки на Белгород и прилегающий округ погибла мирная жительница, еще одна женщина получила ранения, передает оперштаб в Max. На территории одного из инфраструктурных объектов возник пожар.

    «Повреждены 20 транспортных средств, 24 квартиры в пяти МКД, объекты энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения», – отмечается в заявлении.

    Специалисты экстренных служб и аварийные бригады продолжают восстановительные работы на местах происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате массированных ударов украинских войск по Белгородской области погибли два человека.

    В середине мая атака вражеского беспилотника повредила более 70 квартир в многоэтажном доме Белгорода.

    2 июля 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву

    Военный эксперт Кнутов: Удары по Киеву повышают безопасность регионов России

    Эксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Целями российских ударов по Киеву стали предприятия по сборке ракет и дронов дальнего радиуса действия, а также склады топлива, которое используется ВСУ в зоне СВО. Таким образом Россия защищает безопасность не только военных на фронте, но и мирного населения регионов в глубине своей территории, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по данным Минобороны, во время ночных ударов по Киеву было применено несколько десятков ракет – это достаточно серьезная цифра, учитывая, что они работали по ключевым целям, расположенным в украинской столице», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он привел информацию российского военного ведомства о том, что под атаку попало агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс» – ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго».

    Также завод выпускает оперативно-тактические ракеты Fire Point-7,-9, управляемые ракеты «Нептун-МД» и зенитные управляемые ракеты проекта «Клон». «Согласно сообщению Минобороны, продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности Воздушных сил Украины и их способность противостоять системам ПВО. Это ключевое звено в ракетном производстве республики», – заметил Кнутов.

    «Поражение предприятия важно еще и потому, что украинские и немецкие специалисты сейчас дорабатывают Fire Point для увеличения дальности действия до тысячи км. А «Фламинго» они планируют усовершенствовать, установив систему наведения ракет Taurus», – пояснил спикер.

    Также в Киеве было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Научно-производственная компания «Атлон Авиа». По данным Минобороны, это одно из опорных предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности Ан-196 «Лютый», ударными БПЛА «Магура УА», а также БПЛА других типов и барражирующими боеприпасами.

    Кроме того, удар был нанесен по сборочному предприятию авиационной промышленности ГП «Антонов». Это основная производственная база разработки и выпуска пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборки и модернизации БПЛА «Лютый».

    «Собственно, «Лютый» используется чаще всего для ударов по нашим жилым объектам, социальной инфраструктуре. Они применялись, в том числе в ходе недавних массовых атак по российским регионам. Таким образом, уничтожение мест их производства – это операция для количественного и качественного снижения ударного потенциала ВСУ и обеспечения безопасности наших мирных жителей», – детализировал эксперт.

    Помимо этого, атаке подвергся ракетный агрегатно-детальный «Киевский радиозавод», осуществляющее модернизацию прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, выпуск оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники. «Кроме того, по данным Минобороны, интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники, выпускаемые предприятием, напрямую влияют на боевые возможности данных систем, состоящих на вооружении ВСУ», – продолжил аналитик.

    Также было поражено предприятие «Киев-25», выпускающее программно-аппаратные средств комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима». «Это системы для борьбы с нашими БПЛА «Герань». Они используются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения. Их цель – мешать запуску, полетам и атакам российских ударных беспилотников. В результаты работы украинских РЭБ дрон может попадать в пустырь, вместо ранее заданной цели», – объяснил собеседник.

    Кнутов указал и на важность атаки по транспортно-логистическому центру «МЛП-Чайка», где хранятся БПЛА, боевые части и боеприпасы к ним, а также различные комплектующих к вооружению и технике, поступающим из-за рубежа. «Это первоначальное звено украинского ВПК и снабжения ВСУ. Поражение объекта означает, что дроны не будут собраны, а подбитая в зоне СВО техника – отремонтирована. Украинские подразделения получат меньше поддержки, что поспособствует продвижению российских сил», – детализировал он.

    Принципиальный момент, по словам аналитика – удар по складу горюче-смазочных материалов «Киев-3» (ООО «Грандтерминал»), обеспечивающий поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов. Кроме того, дизельное топливо с данного склада направляется подразделениям ВСУ в зону боевых действий.

    «Топливо с этих станций идет прямиком в части ВСУ, воюющие в Донбассе. Важность уничтожения этого пункта обусловлена еще и тем, что Новоград-Волынский расположен недалеко от границы с Румынией и используется для западной военной поддержки Киева. Наши удары создают серьезные проблемы украинским силам в логистике», – добавил собеседник.

    «Противник хранит бензин для военных под видом гражданского в черте Киева. Банковая по привычке использует мирное население в качестве живых щитов. Мы уничтожаем ресурс, который будет использоваться ВСУ непосредственно в зоне СВО. Украина сама делает свою столицу линией боевого соприкосновения», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве.

    Также была поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Атака была проведена в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру, отметило ведомство.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Минобороны России меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект. Эти меры, по его словам, в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов.

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    3 июля 2026, 02:05 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Помимо автобуса, маршрутом Минск – Гомель – Анапа, дроны ВСУ ударили по трем белорусским фурам.

    «По имеющейся информации, во время атаки дрона, кроме автобуса с пассажирами, пострадали и три белорусские фуры, одна из которых сгорела полностью», – сообщил телеканал «Первый информационный».

    Напомним, украинский беспилотник 2 июля врезался в следовавший по маршруту Минск – Анапа пассажирский автобус на территории Брянской области. Трех пострадавших при атаке дрона госпитализировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук  назвал удар украинского беспилотника по пассажирскому автобусу целенаправленным. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.

    Белорусам рекомендовали воздержаться от поездок в приграничные с Украиной регионы России.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    2 июля 2026, 22:10 • Новости дня
    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР

    Военкор Рожин: ВС России зашли в Алексеево-Дружковку

    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР и начали за нее бои, не дожидаясь, когда завершится зачистка Константиновки, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Сообщают, что российские войска уже зашли в Алексеево-Дружковку и завязали за нее бои непосредственно в населенном пункте», – написал он в Max-канале со ссылкой на источники.

    Рожин уточнил, что российские военнослужащие не стали оттягивать решение вопроса с поселением и ждать, когда дочистят Константиновку.

    «Уже пошли бои за Алексеево-Дружковку. Далее сама Дружковка», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты ВСУ 26 июня начали бежать из Алексеево-Дружковки. Минобороны сообщило о том, что российские войска завершают зачистку Константиновки от ВСУ.


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    2 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Захарова: Даже Кличко признал масштаб удара по Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что даже мэр Киева Виталий Кличко признал масштаб российских ударов по территории Украины.

    Дипломат процитировала слова Кличко, который, по ее утверждению, так оценил произошедшее: «Это была ужасная ночь для Киева. Самая масштабная атака». Соответствующий комментарий Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

    При этом она подчеркнула, что российские удары были направлены не по гражданской инфраструктуре, а по военно-стратегическим объектам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

    Напомним, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве. Военный эксперт Юрий Кнутов отметил применение нескольких десятков ракет по ключевым целям.

    Ранее Захарова назвала убийства мирных граждан повседневной практикой украинских властей.

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    3 июля 2026, 08:07 • Новости дня
    ВСУ понесли большие потери при обороне харьковского Белого Колодезя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские боевики из состава 159-й бригады ВСУ понесли большие потери в поселке Белый Колодезь на волчанском направлении и продолжают перебрасывать резервы из тыловых районов Харьковской области для его удержания, сообщили в российских силовых структурах.

    Противник понес серьезные потери в районе поселка Белый Колодезь на волчанском направлении, передает РИА «Новости». Для удержания позиций командование продолжает перебрасывать резервы из тыловых районов Харьковской области.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что большинство украинских националистов из состава 159-й бригады ВСУ были уничтожены российскими войсками именно в поселке Белый Колодезь в Волчанском районе, для удержания которого противник постоянно перебрасывает резервы из тыловых районов Харьковской области», – рассказали представители силовых структур. За прошедшие сутки подтвержденные потери украинской стороны превысили 220 человек.

    Из них более 160 военных ликвидированы в Сумской области, а свыше 60 – в Харьковской. Населенный пункт Белый Колодезь служит значимым центром снабжения группировки восточнее Волчанска. Его освобождение позволит перерезать пути сообщения, нарушить логистику и серьезно осложнить переброску дополнительных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля подразделения группировки «Север» нанесли поражение украинским войскам около Белого Колодезя.

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    2 июля 2026, 13:09 • Новости дня
    Российские войска освободили Пискуновку в ДНР
    Российские войска освободили Пискуновку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями Южной» группировки освобождена Пискуновка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ около Славянска, Краматорска, Дружковки и Николаевки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял до 155 военнослужащих, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Лужков, Хотени и Новой Сечи Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядолм с Лютовкой, Зрубанкой, Белым Колодезем и Казачьей Лопанью.

    При этом ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Просянки Харьковской области, Святогорска, Щурово и Лозового ДНР.

    Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбиты 20 беспилотников противника «Баба-Яга» и «Вампир», пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег Северского Донца.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 210 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Нововодяного, Доброполья, Райского, Грузского ДНР и Новотроицкого Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 365 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin  и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили запорожские Копани и харьковское Украинское.

    За день до того ВС России зачистили от противника Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное.

    До этого они взяли под контроль днепропетровскую Богодаровку.

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    2 июля 2026, 19:21 • Новости дня
    Колесник: Киев хочет втянуть Белоруссию и ЕС в конфликт атаками на автобусы
    Колесник: Киев хочет втянуть Белоруссию и ЕС в конфликт атаками на автобусы
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Новый удар беспилотника ВСУ по автобусу с мирными жителями в Брянской области не был случайностью, это часть стратегии Киева по эскалации конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, Киев стремится втянуть Минск, а затем и страны ЕС в украинский конфликт, атакуя объекты с белорусскими гражданами.

    «Киев продолжает намеренно обстреливать мирное население, прикрывая тем самым собственные неудачи на линии боевого соприкосновения. Расчет прост: посеять панику, дестабилизировать общество и отвлечь внимание от проблем ВСУ на фронте. Говорить о случайности здесь уже не приходится, подобных инцидентов стало слишком много», – сказал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

    «Удар по автобусу с мирным населением вписывается в эту логику. Зеленскому нужно расширить географию конфликта, втянуть в него Белоруссию, а вслед за ней и страны ЕС. То есть мы имеем дело с попыткой переложить ответственность за нарастающую эскалацию на другие страны и тем самым спасти свою шкуру», – добавил он.

    «При этом внутри самой Украины настроения давно изменились. Значительная часть граждан в стране выступает против продолжения конфликта с Россией. Однако Зеленский не готов прислушиваться к воле народа: он будет участвовать в боевых действиях до тех пор, пока это выгодно его западным покровителям», – отметил депутат.

    «Ради удержания власти и победы на возможных выборах он готов на все, но реальной свободы действий и выбора у него нет. За ним стоит Запад, который давно превратил Украину в военный полигон для давления на Россию, а теперь и Белоруссию», – пояснил он.

    «Все это означает лишь одно: дипломатия в нынешних условиях возможна только с позиции силы. Офис Зеленского не реагирует ни на одно заявление Москвы или Минска. Единственный язык, который он понимает, это язык военных достижений ВС РФ. И именно на плечах наших солдат сегодня держится любая перспектива урегулирования конфликта», – резюмировал Колесник.

    Ранее украинский беспилотник врезался в автобус, выполнявший рейс по маршруту Минск – Гомель – Анапа. Трагедия произошла в Брянской области на погранпереходе «Красный камень». По информации белорусского телеканала «Первый информационный», в машине находились 19 пассажиров.

    Сообщается, что в результате действий ВСУ два водителя, уроженца Гомельской области, получили легкие ранения. Кроме того, пострадал и один из пассажиров, находившихся в салоне автобуса. Все пострадавшие доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу. Им оказывается необходимая помощь.

    Примечательно, что позже в районе «Красного камня» произошла повторная атака со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших в ходе этого удара нет. На этом фоне Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту теракта.

    Как рассказала официальный представитель структуры Светлана Петренко, на месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки, организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели БПЛА, а также всех обстоятельств произошедшего.

    Как отметил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, речь идет о «целенаправленном украинском ударе по гражданским лицам». В свою очередь посол России в Белоруссии Борис Грызлов отметил, что «сегодняшняя атака не оставляет никаких сомнений в том, что Киев целенаправленно бьет по гражданам Белоруссии».

    В этой связи он напомнил, что еще 17 июня в Брянской области беспилотник ВСУ поразил пассажирский автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. «В результате того страшного теракта погибла гражданка Белоруссии. Еще девять человек, шестеро из которых дети, получили ранения и травмы разной степени тяжести», – добавил дипломат.

    «Это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные и скоординированные террористические акции, которые невозможно классифицировать иначе как преднамеренный акт насилия и агрессии против гражданского населения. Это военное преступление, которое не останется безнаказанным», – подчеркивает Грызлов.

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    3 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    МИД назвал абсурдным призыв Киева к переговорам

    Tекст: Катерина Туманова

    Заявление украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги о необходимости начать диалог с Москвой противоречит действующему запрету Киева на подобные контакты, заметил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    «Двадцать восьмого июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России «сесть за стол переговоров». Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России», – напомнил дипломат в комментарии РИА «Новости».

    Галузин отметил, что прямые контакты между представителями двух стран проходили в 2025 году в Стамбуле. Однако в конце 2025 года именно Сибига объявил об одностороннем выходе украинской стороны из переговорного процесса.

    Представитель МИД указал на то, что Москва никогда не отказывалась от диалога, в то время как Киев неоднократно прерывал контакты.

    Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к мирному диалогу с Киевом. В качестве основы для обсуждения предлагаются договоренности, которые были достигнуты сторонами в Стамбуле. Глава МИД Сергей Лавров подтверждал готовность российской стороны возобновить переговорный процесс в любой момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Gallup выяснила, что большинство украинцев выступают за переговоры с Россией. Рютте заявил о планах НАТО усилить Киев перед переговорами. Мерц заявил о надежде на переговоры с Россией по украинскому конфликту.

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    2 июля 2026, 16:28 • Новости дня
    Ковальчук заявил о целенаправленном ударе ВСУ по белорусскому автобусу

    Tекст: Ольга Иванова

    Атака украинских военных на пассажирский автобус в Брянской области носила целенаправленный характер, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    Атака вооруженных сил Украины на гражданский транспорт была спланированной, передает ТАСС. Инцидент произошел прямо на государственной границе.

    «Украинские террористы с помощью БПЛА самолетного типа атаковали пассажирский туристический автобус на границе с Республикой Беларусь, в Злынковском районе Брянской области», – сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в социальной сети Мах.

    Глава области добавил, что машина следовала из Минска в Анапу. По его словам, в результате этого целенаправленного удара по мирным гражданам двое водителей автобуса получили осколочные ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня украинский беспилотник атаковал в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело о террористическом акте.


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    3 июля 2026, 09:06 • Новости дня
    Участники «Артподготовки» намеревались сбросить бомбу на поезд с продукцией ВПК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участники запрещенной экстремистской и террористической организации «Артподготовка» планировали сбросить с моста в Оренбургской области самодельное взрывное устройство (СВУ) на железнодорожный состав, перевозящий продукцию военно-промышленного комплекса, говорится в материалах дела.

    Злоумышленники собирались атаковать железнодорожный состав самодельным взрывным устройством, передает ТАСС.

    «Планировали скинуть с моста самодельное взрывное устройство на проходящий железнодорожный состав, перевозящий продукцию военно-промышленного комплекса», – отмечается в материалах дела.

    Судебные слушания начнутся 7 июля.

    Следственный комитет завершил расследование дела в отношении восьми фигурантов, среди которых двое сотрудников РЖД. Обвинительное заключение направлено во Второй Западный окружной военный суд. Глава запрещенной организации Вячеслав Мальцев объявлен в международный розыск и арестован заочно.

    С апреля по июнь 2024 года радикальная группа готовила теракт. Сотрудники РЖД передавали информацию об уязвимых участках инфраструктуры, а остальные участники изготовили взрывчатку. Преступление удалось предотвратить благодаря своевременному вмешательству сотрудников ФСБ и МВД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители арестовали заместителя начальника инспекции РЖД Юрия Мартьянова за участие в террористической организации «Артподготовка».

    Следователи предъявили бывшему московскому диспетчеру Татьяне Шуваловой обвинение в финансировании этой запрещенной структуры.

    В июне текущего года сотрудники ФСБ предотвратили подрыв железнодорожного состава с горюче-смазочными материалами в Подмосковье.

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    3 июля 2026, 08:55 • Новости дня
    Завод загорелся под Смоленском после атаки украинских дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА, в результате которой произошел пожар на одном из промышленных предприятий региона, огонь локализован, сообщил губернатор Василий Анохин.

    В результате налета возникло возгорание на территории одного из местных заводов, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем канале на платформе Max.

    «Минувшей ночью Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА. В результате произошел пожар на одном из промышленных предприятий региона. К счастью, никто из жителей не пострадал», – написал глава области.

    В настоящее время сотрудники МЧС полностью локализовали огонь. Угроза для мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры полностью отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года силы ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Смоленской области.

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    2 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    Минобороны: Российские войска завершают зачистку Константиновки от ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения заканчивают операцию по освобождению города Константиновка в ДНР от разрозненных остатков украинских боевиков, сообщило Минобороны.

    Штурмовые подразделения группировки войск «Южная» завершают зачистку Константиновки от разрозненных формирований украинской армии, указало ведомство в Max.

    За минувшие сутки противник понес значительные потери на этом участке фронта. Вооруженные силы Украины лишились до 80 военнослужащих, а также бронемашины Senator канадского производства.

    Кроме того, российские военные уничтожили 23 автомобиля и три артиллерийских орудия. В ходе боевых действий также ликвидированы 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

    Накануне штурмовые подразделения отразили несколько контратак украинских сил на северных окраинах Константиновки.

    Несколькими днями ранее российские военные уничтожили в этом населенном пункте до 95 солдат противника за сутки.

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    2 июля 2026, 13:07 • Новости дня
    ВС России поразили площадки запуска дальних беспилотников ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение площадкам запуска украинских БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб и 631 беспилотник.

    Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 173 204 беспилотника, 664 ЗРК, 29 996 танков и других бронемашин, 1 751 боевая машина РСЗО, 35 606 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 452 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ВС России поразили производства ракет, дронов «Лютый» и систем РЭБ в Киеве.

    Напомним, накануне ВС России поразили цех по производству двигателей для ракет «Нептун» Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ.

    До этого ВС России нанесли удар по топливной и транспортной инфраструктуре ВСУ.

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    2 июля 2026, 23:35 • Новости дня
    Аппарат омбудсмена и Красный Крест выявили более 1,7 тыс. пленных россиян

    Аппарат омбудсмена и МККК выявили более 1,7 тыс. пленных россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Взаимодействие аппарата российского омбудсмена Яны Лантратовой с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) позволило установить местонахождение свыше 1,7 тыс. граждан России на украинской территории.

    «Благодаря работе с МККК уже найдено порядка 1700 человек [в плену на территории Украины], более 1000 из них вернулись домой», – сказано в сообщении аппарата уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой.в Max-канале.

    Эти данные представлены в ходе рабочей встречи российского омбудсмена с президентом МККК Мирьяной Сполярич.

    Там добавили, что в июне общими усилиями удалось воссоединить восемь семей; ещё пять жителей Курской области вернулись на родину. Всего удалось вернуть 170 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лантратова заявила, что вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт. При этом на Украине продолжается поиск 300 пропавших жителей Курской области. Лантратова заявила о соблюдении стандартов содержания украинских пленных.

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    3 июля 2026, 07:45 • Новости дня
    Жители Черниговской области отказались отдавать дома бойцам ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители двух приграничных сел Чайкино и Карабани в Черниговской области отказались эвакуироваться и освобождать собственные дома для нужд ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    Люди в приграничных территориях не стали выполнять требования командования и освобождать жилье, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    «В Черниговской области все жители приграничных сел Чайкино и Карабани отказались от обязательной эвакуации и освобождения своих домов для нужд ВСУ», – заявили представители ведомства.

    Старосте указанных населенных пунктов Василию Шавше пришлось собирать с людей письменные отказы. Таким образом местные жители официально подтвердили нежелание подчиняться приказам об обязательной эвакуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Черниговской области объявили об обязательной эвакуации жителей 12 приграничных сел.

    Местные чиновники запланировали принудительный вывоз около 1200 человек ради размещения военных.

    Украинская полиция приступила к зачистке жилых помещений под предлогом спасения населения.

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