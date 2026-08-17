Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
Путин поздравил российских гимнасток с триумфом на чемпионате мира
Президент России Владимир Путин поздравил национальную сборную с победой в командных соревнованиях на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии.
Глава государства направил поздравительную телеграмму спортсменкам, передает сайт Кремля. «От души поздравляю вас с победой в командных соревнованиях чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии», – говорится в обращении российского лидера.
Президент отметил, что девушки достойно представили страну на главном старте сезона. Он подчеркнул их основательную подготовку, высокое мастерство и дружескую сплоченность.
«Вы достойно представили Россию на главном старте сезона, демонстрировали основательную подготовку, артистизм и мастерство, дружескую сплочённость. Подарили тренерам, товарищам по сборной и преданным болельщикам незабываемые мгновения радости и торжества. Ваш триумф стал значимым вкладом в развитие замечательных традиций отечественной школы художественной гимнастики», – говорится в поздравлении.
В заключение он пожелал чемпионкам новых успехов и спортивной удачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России одержала победу в командном многоборье на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне.
Отечественные гимнастки София Ильтерякова и Мария Борисова стали призерами этого мирового первенства в упражнениях с мячом.
Российские спортсменки выступали на данных соревнованиях в нейтральном статусе.