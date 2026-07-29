Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
Российский шахматист Гребнев выиграл чемпионат Азии по рапиду
Россиянин Алексей Гребнев завоевал золото на чемпионате Азии по быстрым шахматам
На соревнованиях в Гонконге российский шахматист Алексей Гребнев занял первое место, заработав восемь с половиной очков по итогам 11 сыгранных партий.
Золотую медаль континентального первенства завоевал российский спортсмен, передает РИА «Новости».
Второе место занял представитель Индии Гутам Кришна, а бронза досталась еще одному россиянину Илье Ильюшенко. Все три призера набрали по восемь с половиной баллов.
В женском дивизионе чемпионкой стала индийская шахматистка Харика Дронавалли. Серебряную награду выиграла россиянка Анна Шухман с аналогичным результатом в восемь с половиной очков. Тройку лидеров замкнула представительница Вьетнама Фам Ле Тхао Нгуен, заработавшая восемь баллов.
Соревнования в Китае продолжаются. В четверг, 30 июля, участники разыграют медали чемпионата Азии по блицу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Роман Шогджиев выполнил первую норму гроссмейстера на чемпионате Азии.
В апреле 11-летний россиянин выиграл юношеский чемпионат мира по блицу.
В мае прошлого года Иван Землянский победил на азиатском первенстве по блицу.