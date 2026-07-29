Удар ВСУ по Крыму унес жизни двух мирных жителей

Жертвами ночного удара украинских войск по Крыму стали два человека

Tекст: Мария Иванова

Вражеский удар по российскому региону произошел в темное время суток, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В результате очередной ночной атаки врага на Республику Крым, к сожалению, погибли два человека, еще пятеро получили ранения», – написал руководитель субъекта.

Политик выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Он заверил, что республиканские органы власти окажут жителям всю необходимую помощь и никого не оставят наедине с бедой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля при ударе украинских войск по северной части полуострова погибли два человека.

9 июля жертвой атаки беспилотников в Джанкое стал один мирный житель.

В июне крымские власти приостановили размещение детей в оздоровительных учреждениях региона до начала осени.