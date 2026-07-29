Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.2 комментария
Удар ВСУ по Крыму унес жизни двух мирных жителей
Жертвами ночного удара украинских войск по Крыму стали два человека
Минувшей ночью в результате очередной атаки украинских вооруженных формирований на полуостров погибли два человека, еще пятеро получили ранения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Вражеский удар по российскому региону произошел в темное время суток, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«В результате очередной ночной атаки врага на Республику Крым, к сожалению, погибли два человека, еще пятеро получили ранения», – написал руководитель субъекта.
Политик выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Он заверил, что республиканские органы власти окажут жителям всю необходимую помощь и никого не оставят наедине с бедой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля при ударе украинских войск по северной части полуострова погибли два человека.
9 июля жертвой атаки беспилотников в Джанкое стал один мирный житель.
В июне крымские власти приостановили размещение детей в оздоровительных учреждениях региона до начала осени.