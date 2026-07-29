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В Греции назвали самый пострадавший из-за отсутствия туристов из России регион
Северная Греция стала самой пострадавшей от отсутствия туристов из России
Северная часть Греции сильнее других регионов ощутила исчезновение российских туристов, которые тратили на курортах Салоник и Халкидики больше гостей из Европы, сообщили в исследовательской организации Институт ассоциации греческих туристических предприятий (INSETE).
В исследовательской организации INSETE заявили: «Негативное развитие туристического потока из России, по всей видимости, сильнее всего повлияло на Северную Грецию, в особенности на Центральную Македонию (Салоники и Халкидики)», передает РИА «Новости».
Эксперты INSETE объяснили, что в этом регионе российские гости отличались более высокой средней суммой расходов на одного человека по сравнению с туристами из других стран, что особенно чувствительно ударило по местному бизнесу.
Вместе с тем в институте подчеркнули, что утрата российского сегмента со временем была компенсирована. Поток восполнили путешественники из других европейских государств, а также так называемый рынок дальнего радиуса, включающий туристов из США, Канады и Австралии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых визовых ограничений для граждан России из-за риска катастрофы в туристическом секторе ряда регионов.
Отток российских туристов в чешский Карловарский край за шесть лет привел к закрытию почти 18 тыс. компаний, связанных с курортным бизнесом.
Восточные регионы Финляндии из-за резкого сокращения потока гостей из России оказались на грани выживания туристического бизнеса.