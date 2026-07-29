В Греции назвали самый пострадавший из-за отсутствия туристов из России регион

Северная Греция стала самой пострадавшей от отсутствия туристов из России

Tекст: Дарья Григоренко

В исследовательской организации INSETE заявили: «Негативное развитие туристического потока из России, по всей видимости, сильнее всего повлияло на Северную Грецию, в особенности на Центральную Македонию (Салоники и Халкидики)», передает РИА «Новости».

Эксперты INSETE объяснили, что в этом регионе российские гости отличались более высокой средней суммой расходов на одного человека по сравнению с туристами из других стран, что особенно чувствительно ударило по местному бизнесу.

Вместе с тем в институте подчеркнули, что утрата российского сегмента со временем была компенсирована. Поток восполнили путешественники из других европейских государств, а также так называемый рынок дальнего радиуса, включающий туристов из США, Канады и Австралии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых визовых ограничений для граждан России из-за риска катастрофы в туристическом секторе ряда регионов.

Отток российских туристов в чешский Карловарский край за шесть лет привел к закрытию почти 18 тыс. компаний, связанных с курортным бизнесом.

Восточные регионы Финляндии из-за резкого сокращения потока гостей из России оказались на грани выживания туристического бизнеса.