Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.0 комментариев
Организаторы «Формулы-1» перенесли Гран-при Бахрейна в Малайзию
Этап Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» пройдет в Малайзии вместо Бахрейна, сообщила пресс-служба соревнований.
Пресс-служба соревнований сообщила об изменении места проведения гонки, передает ТАСС. Чемпионат мира в классе машин «Формула-1» пройдет в Малайзии вместо изначально запланированного Бахрейна.
В марте этого года организаторы отменили заезды в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за сложной ситуации в регионе. Изначально бахрейнский этап должен был состояться с 10 по 12 апреля. Гонка в Саудовской Аравии планировалась на период с 17 по 19 апреля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная автомобильная федерация отменила весенние этапы гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии. Иранские вооруженные силы нанесли ракетные удары по складу американских беспилотников на бахрейнской территории. Саудовская Аравия понесла многомиллиардные убытки из-за срыва крупных международных соревнований.