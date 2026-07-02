Ростех создал крупнейшую инженерную лабораторию на форуме «Инженеры будущего»

Врач Парамонов назвал шесть признаков опасного для здоровья водоема

Tекст: Татьяна Косолапова

«Главное правило: для купания лучше выбирать не просто «чистый на вид» водоем, а официально разрешенное место для купания. В России качество воды и состояние пляжей контролирует Роспотребнадзор, но важно понимать: он оценивает прежде всего организованные зоны отдыха и пляжи, которые предъявлены к приемке перед купальным сезоном и затем контролируются в течение сезона. Это не означает, что каждый пруд, карьер или участок реки где-то за городом автоматически проверен и безопасен», – говорит Парамонов.



При оценке пляжа, рассказывает он, смотрят не только на воду. Проверяют пробы воды и песка, санитарно-химические и микробиологические показатеели, иногда паразитологические и радиологические показатели песка, состояние территории, наличие туалетов, раздевалок, душевых, урн, спасательного и медицинского пунктов. Поэтому знак «купание запрещено» или отсутствие статуса официальной зоны купания – это уже важный сигнал, даже если вода кажется прозрачной.

«Первый красный флаг непригодного для плавания водоема – водоплавающие птицы: утки, гуси, чайки. Для многих людей это выглядит идиллически: пруд, камыши, уточки. Но с медицинской точки зрения это не лучшее место для отдыха. Водоплавающие птицы участвуют в цикле развития некоторых паразитов, в частности церкарий. Они вызывают церкариоз, или «зуд купальщика»: личинки внедряются в кожу, затем погибают, вызывая выраженную аллергическую воспалительную реакцию – зуд, покраснение, папулы, иногда очень неприятную сыпь. Особенно часто это бывает в мелких теплых стоячих водоемах», – делится врач.

Второй плохой признак, по его словам, это «цветение» воды: зеленая пленка, мутная зеленоватая вода, скопления водорослей, неприятный болотный запах. Это может быть связано с активным размножением цианобактерий и другой водной флоры. Такая вода может раздражать кожу и слизистые, провоцировать конъюнктивит, дерматит, тошноту, диарею при случайном заглатывании. Детей, поскольку они чаще глотают воду при купании, на такие водоемы водить не следует.

«Далее, плохим знаком является большое количество камыша, тины, густых водных растений у берега, илистое дно, мелководье, плохо обновляемая вода. Сами по себе камыши не являются инфекцией, но это маркер стоячей, прогретой, биологически активной воды. В такой зоне легче поддерживается цикл паразитов, больше улиток и других промежуточных хозяев, больше органики, выше риск контакта с загрязненной водой. Особенно неудачная идея – купаться в заросшем мелком пруду, где одновременно есть птицы», – предупреждает Парамонов.

Четвертый красный флан, продолжает терапевт, пасущиеся неподалеку животные, наличие фермы, частного сектора со стоками, место выгула собак, сельхозугодья. Такой водоем может загрязняться фекальными стоками и ливневыми смывами. Там могут быть кишечная палочка и другие бактерии, сальмонеллы, кампилобактер, яйца гельминтов, цисты простейших. Последствия – от гастроэнтерита с диареей, температурой и рвотой до более серьезных инфекций. В России на пресных водоемах также нужно помнить о лептоспирозе: он связан с мочой животных, в том числе грызунов, собак, сельскохозяйственных животных. Риск этих инфекций всегда выше в теплой стоячей воде, особенно если у человека есть ссадины и порезы на коже.

«Пятый признак места, где купаться не стоит, – расположенные рядом свалки, мусор, несанкционированные стоки, трубы, промзона, оживленная дорога. Здесь речь идет уже не только об инфекциях: с ливневыми водами в водоем могут попадать нефтепродукты, тяжелые металлы, бытовая химия, органические загрязнения. Купание в такой воде может вызвать раздражение кожи и слизистых, а при заглатывании – желудочно-кишечные проблемы. Визуально такой водоем определяется по радужной пленке на воде, запахом канализации или химии, пеной, необычным цветом воды», – предупреждает специалист.

Шестой важный сигнал – мертвая рыба, резкий запах, пена, мусор у берега, плавающие отходы, мутная вода после ливня, делится врач. После сильных дождей вода в городских и пригородных водоемах может временно резко ухудшаться из-за смыва с дорог, газонов, выгулов животных, сельхозземель. Даже официальные пляжи в такие периоды могут давать плохие пробы.

«Практический совет простой: если это не официальный пляж, если есть знак «купание запрещено», вода цветет, плавают утки и мертвая рыба, много тины, рядом пасутся животные, недалеко свалка, трубы или промзона – лучше здесь не купаться. Особенно детям, беременным, пожилым людям и людям с иммунодефицитом. Прозрачная вода не гарантирует безопасность, а красивый природный вид не заменяет лабораторный контроль», – заключил Парамонов.

Ранее заместитель начальника профильного отдела столичного главка МЧС Людмила Боярова назвала главные правила безопасного купания в жару. По ее словам, нырять следует только в проверенных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не купаться в одиночку вдали от берега. Эксперт также напомнила о важности наблюдения за детьми у воды и о том, что помощь тонущему нужно оказывать с берега или используя подручные средства.