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Чернышенко и Цивилева посетили соревнования по мастерству среди участников СВО
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева осмотрели площадки соревнований чемпионата по профмастерству среди участников СВО выставочном центре «Казань Экспо».
Гостям продемонстрировали автобусы и автомобили марки «Москвич» с ручным управлением, предназначенные для обучения вождению людей с инвалидностью. Также делегация оценила работу специалистов в сферах электромонтажа, сварочных технологий и управления беспилотниками.
Масштабные состязания собрали свыше 2 тыс. человек, там демонстрировались навыки в востребованных компетенциях и тестировались новейшие технические средства реабилитации инвалидов.
Во время осмотра вице-премьер обратил внимание регионов на важность закупки адаптированного транспорта.
«Нужно знать об этом и приобретать такие машины, чтобы ветераны могли работать водителями», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко. Он добавил, что сейчас разрабатываются новые профессиональные стандарты, которые позволят участникам спецоперации после ранений беспрепятственно трудиться по рабочим специальностям.
Анна Цивилева отметила значимую роль чемпионата в социальной адаптации героев и расширении возможностей их дальнейшего трудоустройства.
На выставке было представлено множество современных методик восстановления, спортивный инвентарь и стенд специально оборудованной квартиры. В рамках деловой программы эксперты детально обсудили доступность образования и новые перспективы для ветеранов боевых действий.