Мишустин призвал Ростех создавать передовые российские технологии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мишустин на встрече Чемезовым призвал создавать собственные передовые технологии, передает ТАСС.

«Недостаточно просто осваивать выпуск продукции, которую ранее традиционно мы приобретали за рубежом, – указал премьер. – Здесь необходимо переходить к созданию передовых изделий с кардинально новыми характеристиками, чтобы они были высокого качества и надежности».

Глава кабмина подчеркнул, что госкорпорация выполняет важнейшие государственные задачи в ключевых отраслях промышленности. Несмотря на беспрецедентные санкции, предприятия Ростеха продолжают производить критически необходимые материалы, оборудование и инновационные системы.

Мишустин добавил, что активная работа по технологическому развитию ведется по всей стране, чему способствуют новые национальные проекты технологического лидерства, запущенные в 2025 году. Они направлены на выстраивание технологических цепочек от фундаментальных исследований до серийного производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае премьер-министр поручил проработать внедрение технологий искусственного интеллекта на отечественных предприятиях.

В прошлом году президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания собственных технологических разработок вместо простого импортозамещения.