Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.4 комментария
Euractiv назвал Евросоюз разваливающейся футбольной командой
Издание Euractiv назвало Евросоюз разваливающейся футбольной командой
Европейское объединение из 450 млн граждан переживает острый системный кризис на фоне политической слабости ключевых стран и фактической невозможности дальнейшего расширения, отмечают СМИ.
Европейское издание Euractiv сравнило нынешнее состояние Евросоюза с кризисом в спортивном коллективе, передает РИА «Новости».
«Если подумать... то поразительно, как сильно сегодняшняя Европа напоминает не справляющуюся футбольную команду... Ведь сборная Евросоюза из 450 млн граждан стремительно стареет», – пишет портал.
Журналисты отмечают слабую игру главных звезд объединения – Германии и Франции. Лидеры этих государств потеряли общественную поддержку, подобно утратившим уважение тренерам. Различные политические перестроения не приносят ожидаемого результата.
Привлечение новых участников, включая Молдавию и Черногорию, остается технически сложной задачей. Интеграция Украины также сопряжена с серьезными политическими трудностями. Омоложение населения за счет мигрантов в текущих условиях авторы считают невозможным.
Попытки конкурировать с Россией, США и Китаем через милитаризацию и увеличение расходов выглядят неубедительно. Издание сомневается, что рост бюрократии и протекционизм способны обеспечить экономическое возрождение региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Euractiv сообщило о срыве повестки ужина на недавнем саммите Евросоюза. Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц обсудили в Лондоне возможные контакты с Россией.