Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.3 комментария
Небо над Венесуэлой окрасилось в красный цвет после землетрясения
VTV: Небо в Венесуэле стало красным после землетрясения
Масштабный выброс пыли после серии разрушительных подземных толчков придал атмосфере над пострадавшей Венесуэлой насыщенный красный оттенок.
Небо Венесуэлы приобрело красный оттенок после землетрясения из-за феномена, известного как рэлеевское рассеяние, передает РИА «Новости».
«Красное небо, наблюдаемое после землетрясения, является результатом оптического и метеорологического явления, связанного с высокой концентрацией частиц в воздухе и известного как рэлеевское рассеяние», – говорится в сообщении канала VTV.
Журналисты пояснили, что в результате подземных толчков в атмосферу поднялись большие объемы пыли и микроскопических частиц. Через них проходят световые волны большей длины, которые соответствуют красным и оранжевым оттенкам.
Ранее, 24 июня, в Венесуэле зафиксировали две серии мощных землетрясений. По оценке Геологической службы США, магнитуда первой составила 7,2, а второй – 7,5.
По последним данным местных властей, число жертв достигло 1943 человек.
Разрушены сотни домов, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования, а Москва предложила помощь Каракасу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле превысило 1,9 тыс. человек.
Спасатели до сих пор вызволяют из-под обломков рухнувших зданий 33 выживших, в частности, специалисты извлекли живыми мать с девятимесячным ребенком.