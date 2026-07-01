Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.3 комментария
Молния отправила в реанимацию детей в чешском летнем лагере
От удара молнии в Чехии пострадали пятеро детей и воспитатель
В Южно-Чешском крае на территории детского лагеря молния ударила в дерево, в результате чего пострадали пятеро школьников и один взрослый.
Инцидент произошел около полуночи на среду, передает РИА «Новости». Все пострадавшие доставлены в местные больницы, их состояние оценивается как стабильное.
«Пятеро детей в возрасте 10-15 лет и воспитатель среднего возраста пострадали в результате вторичного, то есть отлетевшего от дерева, удара молнии около полуночи на среду на территории детского лагеря в Южно-Чешском крае. При этом воспитатель на несколько минут потерял сознание, которое было восстановлено подоспевшими медиками. Мужчина получил небольшие ожоги на теле», – сообщила пресс-секретарь краевой службы скорой помощи Петра Кафкова.
Представитель экстренных служб уточнила, что мужчину доставили в больницу города Ческе-Будеевице на вертолете. Детей также распределили по медицинским учреждениям региона, сейчас они находятся в реанимации.
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать пожарные и полиция, посторонних на территорию не пускают. С отдыхающими работают психологи. Отмечается, что после аномальной жары до 41,9 градуса в страну пришли ливни с грозами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мощный удар молнии поразил палаточный лагерь спортсменов в немецком Раштатте.
В июле прошлого года в Тульской области три человека погибли из-за аналогичного природного явления.