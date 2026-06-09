Полиция Испании освободила тысячи рабов из преступных сетей

Tекст: Денис Тельманов

В прошлом году европейские силовики спасли из сексуального и трудового рабства 1869 человек, среди которых оказались десятки несовершеннолетних.

О масштабных успехах в борьбе с криминалом сообщило министерство внутренних дел страны, передает РИА «Новости». «Национальная полиция и Гражданская гвардия освободили в 2025 году в общей сложности 1869 жертв сетей торговли людьми, сексуальной или трудовой эксплуатации, среди них 28 несовершеннолетних», – говорится в заявлении ведомства.

Этот показатель оказался на 4% выше результатов предыдущего года. За 12 месяцев испанские стражи порядка провели 413 операций, задержав 1056 подозреваемых. В результате масштабной работы силовикам удалось ликвидировать 112 преступных группировок.

Правоохранители также организовали 6775 проверок на рабочих объектах и в местах оказания интимных услуг. Выяснилось, что 858 спасенных граждан пострадали от организованных криминальных сетей. Злоумышленники использовали обман и насилие для принуждения людей к труду, бракам, попрошайничеству и преступной деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте полиция Испании задержала 11 человек за торговлю женщинами из Южной Америки.

В апреле журналисты задокументировали более трех тысяч случаев сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны испанского католического духовенства.

В прошлом году испанские правоохранители в ходе международной операции изъяли тысячи файлов с детской порнографией.