Полиция Испании ликвидировала сеть торговцев секс-рабынями из Южной Америки

Полиция Испании задержала 11 человек за торговлю женщинами из Южной Америки

Tекст: Мария Иванова

Испанская полиция провела операцию по ликвидации преступной организации, занимавшейся торговлей женщинами из Южной Америки, сообщает РИА «Новости».

Правоохранители освободили трёх жертв и задержали 11 подозреваемых, четверо из которых считаются организаторами сети.

«Сотрудники национальной полиции освободили трёх жертв и ликвидировали преступную организацию, предположительно занимавшуюся торговлей женщинами с целью сексуальной эксплуатации», – заявили в ведомстве. Женщин вербовали с помощью мессенджеров, обещая работу и лучшие условия жизни, а для приезда в Испанию оформляли им билеты, жильё и страховку.

После прибытия в страну жертвы оказывались в долговой зависимости: сумма долга доходила до 7 тысяч евро. Женщин заставляли работать в клубах и притонах Мадрида, Севильи и Кастельона, постоянно перемещая их между различными адресами.

Как выяснили полицейские, пострадавшие трудились без выходных, им разрешали отдыхать лишь два часа в сутки. Они были вынуждены оказывать услуги даже в случае болезни, а расходы на питание оплачивали сами. В ряде случаев преступники угрожали жертвам, присылая фотографии их родственников на родине, чтобы те не обращались в полицию.

