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Фетисов возмутился отсутствием сборной России в группах ЧМ-2027 по хоккею
Фетисов возмутился отсутствием России в календаре ЧМ-2027 по хоккею
Международная федерация хоккея преждевременно распределила команды на турнир предстоящего года, проигнорировав возможность возвращения отечественных спортсменов на мировую арену, считает двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов раскритиковал действия Международной федерации хоккея (IIHF), передает РИА «Новости». Организация заранее сформировала составы групп на чемпионат мира 2027 года, не включив туда российскую команду. Турнир пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме с 14 по 30 мая.
«Нас все время кормят обещаниями. Как они будут принимать решение, если сборную России вдруг допустят?» – возмутился легендарный спортсмен. По его словам, спортивные чиновники намеренно распределили команды сейчас, хотя могли дождаться осени для окончательного вердикта.
Напомним, совет IIHF отстранил национальную команду от международных соревнований в конце февраля 2022 года, однако недавно в организации обещали рассмотреть данное решение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Позже совет организации пообещал рассмотреть вопрос допуска российских команд в индивидуальном порядке. В итоге президент IIHF Люк Тардиф анонсировал обсуждение статуса отстраненных спортсменов в сентябре.