Умер американский джазмен и создатель фри-фанка Джеймс Алмер

Tекст: Мария Иванова

О смерти гитариста сообщила американская радиостанция NPR со ссылкой на родственников, передает РИА «Новости». Он ушел из жизни несколько дней назад, однако близкие решили обнародовать информацию только сейчас.

«Джеймс Блад Алмер... скончался третьего июня в центре реабилитации и ухода за больными Верхнего Ист-Сайда в Нью-Йорке. Ему было 86 лет», – отмечается в заявлении семьи.

Американские журналисты подчеркивают, что основой творчества Алмера всегда оставалось невероятное бесстрашие. Исполнитель смело сочетал противоположные музыкальные концепции, создавая уникальное звучание.

Критики часто сравнивали джазмена со знаменитым Джими Хендриксом из-за схожего чувства сценической опасности. При этом создатель фри-фанка считался более радикальным экспериментатором в работе с тональностью во время живых выступлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале из жизни ушел американский тромбонист Вилли Колон.