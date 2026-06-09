В Петербурге при пожаре около вокзала погибли четыре человека

Политолог: Результаты выборов искажают реальную волю народа Армении

Политолог Данилин: Результаты голосования искажают реальную волю армянского народа

Tекст: Олег Исайченко

«Предвыборная кампания в Армении была очень грязной. Командой Никола Пашиняна применялись все меры административного ресурса, чтобы обеспечить преимущество правящей партии «Гражданский договор», – отметил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Во-первых, выборы сопровождались давлением – как экономическим и политическим, так и силовым – на оппозицию, напомнил он. В этой связи собеседник упомянул арест Самвела Карапетяна и его соратников, мэра Гюмри Вардана Гукасяна, архиепископов Армянской Апостольской церкви, обыски в региональных штабах, угрозы в адрес агитаторов-студентов потерей места в институте, а также бизнесменов – отъемом компаний.

Во-вторых, социальные сети и пресса были поставлены на контроль, продолжил Данилин. Политолог указал на сообщения СМИ, согласно которым французские спецслужбы активно помогали действующим властям Армении блокировать публикации с критикой Пашиняна. «Европейские специалисты, которые имеют контакты с западными интернет-платформами, регулируют пространство для общения в Сети», – указал эксперт.

«Мы видели нечто подобное на примере Молдавии. Сейчас это произошло в закавказской республике. Такие действия направлены на разрушение гражданского мира в стране», – считает спикер. В-третьих, проявилась дискриминация граждан по принципу места жительства, добавил Данилин. Дело в том, что избирательные участки за границей в итоге так и не организовывались.

«Представителям диаспор, живущих вне Армении, оказалось затруднительно проголосовать», – сказал он, отметив, что тех армян, кто приезжал из других стран, в том числе из России, допрашивали спецслужбы. «Неудивительно, что в связи с принятыми мерами партия Пашиняна сохранила лидерство, хотя и набрала меньше 50%. Сейчас вопрос в том, сможет ли «Гражданский договор» сформировать правительство», – рассуждает аналитик.

«Но как бы то ни было, результаты голосования искажают реальную политическую волю армянского народа. Мнение армян явно не будет учитываться в дальнейшем. Я думаю, Пашинян сделает все, чтобы оторвать Армению от России», – считает Данилин.

Политолог Федор Лукьянов в свою очередь отметил, что результат парламентских выборов не принес сенсаций. «Нечто похожее, вероятно, можно было прогнозировать. Сатана, как известно, всегда в деталях», – написал он в своем Telegram-канале.

«Здесь – методы, которыми достигнут данный итог (бурная кампания с репрессивными акциями и внешним участием), а также недобор правящей партией до результата, который полностью развязал бы ей руки. Если количество мандатов не скорректируется в пользу Пашиняна, парламент будет местом схватки по наиболее принципиальным вопросам», – прогнозирует эксперт.

По его мнению, также итог выборов показывает, что обещанный премьер-министром референдум об изменении конституции не гарантирует ему успеха. «Главный вопрос – убрать из преамбулы ссылку на Декларацию независимости, где упоминается Карабах. Это предварительное условие Баку для заключения мирного договора», – указал политолог.

«Как бы то ни было, вопрос об отношениях России и Армении остается на повестке дня. Общий курс Еревана Пашинян не скрывает – дрейф прочь от Москвы, но без резких разрывов и по возможности с сохранением преимуществ взаимосвязей как минимум на переходный период», – заключил Лукьянов.

Напомним, партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов на парламентских выборах. Это следует из данных ЦИК страны после обработки 100% бюллетеней. При этом фракция получает право единолично формировать кабмин, так как, согласно закону, политической силе, получившей большинство голосов, добавляют мандаты нацменьшинств республики.

Ситуация с результатами голосования кардинально изменилась в течение ночи. Изначально премьер объявил о победе своей партии, когда Центральная избирательная комиссия обработала лишь 10% бюллетеней. На тот момент «Гражданский договор» лидировал с результатом 54,64%, однако по мере подсчета голосов этот показатель заметно снизился.

Второе место на выборах занял блок «Сильная Армения», возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном, получивший 23,29% голосов. Тройку лидеров замкнул альянс «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна с результатом 9,94%. Партию «Процветающая Армения» поддержали 4% избирателей. Таким образом, оппозиция в сумме набрала 37,23% голосов.

Карапетян подверг жесткой критике избирательный процесс. «Считать, что это какие-то демократические выборы, просто это невозможно», – подчеркнул он. По его словам, власти остановили подсчет на уровне 20% обработанных бюллетеней из-за стремительного падения показателей правящей партии.

Кочарян в свою очередь заявил, что слова Пашиняна о победе до подведения итогов выборов – это шаги по давлению ЦИК и узурпации власти. «Вместо того чтобы без окончательных результатов давать указания судебной системе и государственным инстанциям и угрожать им, действующий режим еще должен понести правовую ответственность за все зафиксированные за это время избирательные нарушения», – отметил политик.

Отметим, всего в выборах участвовали 18 политических сил. Явка превысила 50%. Оппозиция столкнулась с давлением: правоохранители задержали около 700 сторонников «Сильной Армении», порядка 80 человек оказались под арестом. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в легитимности голосования из-за отстранения конкурентов. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на подмену законной борьбы противодействием демократическим процедурам.

Пашиняна поддержали все европейские лидеры. Это покровительство выразилось, в частности, в проведении Европейского саммита в Ереване. Кроме того, к поддержке присоединились и США. В конце мая армянскую столицу посетил госсекретарь Марко Рубио. Стороны парафировали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» (TRIPP).

Глава Белого дома Дональд Трамп на следующий день написал, что Пашинян разделяет его точку зрения относительно мира и процветания Армении и всего Закавказья и «делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной». Армянский премьер говорил, что инициирует принятие новой конституции страны после парламентских выборов. Он также отметил, что намерен продолжить курс Еревана на вступление в ЕС, но при этом сохранить участие и членство в ЕАЭС, а также продолжить развивать отношения с Россией.