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Армянский эксперт назвал партию Пашиняна «властью меньшинства»
Адвокат Тавадян заявил о превращении правящей партии Армении в правительство меньшинства
Высокая явка избирателей на выборах в парламент Армении не позволила правящей партии «Гражданский договор» набрать половину голосов и сформировать конституционное большинство.
Кандидат юридических наук Арсен Тавадян сообщил, что армянская партия власти не смогла заручиться поддержкой 50% проголосовавших граждан, передает Медиамакс.
«Представители властей, очевидно, надеялись получить конституционное большинство», – отметил адвокат. По его словам, достижению этой цели помешала высокая явка на избирательных участках.
Юрист добавил, что политическая сила рискует не получить даже трех пятых мандатов. Это лишит ее права единолично принимать конституционные законы. В результате партия выходит из избирательной кампании значительно ослабленной и фактически становится правительством меньшинства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов избирателей.
Сам политик официально объявил о победе своей политической силы. Итоговая явка граждан на парламентских выборах достигла почти 49%.