Детский омбудсмен организовала электронный прием жалоб на нарушения в ходе ЕГЭ

Tекст: Дарья Григоренко

Российские школьники могут направить обращения уполномоченному при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Для оперативной связи создана специальная электронная почта, передает РАПСИ.

«Обратиться можно по вопросам нарушения порядка проведения экзамена, технических сбоев, возможности пересдачи, оспаривания результатов и других ситуаций, связанных с организацией и прохождением ОГЭ и ЕГЭ», – уточнила омбудсмен.

Детский омбудсмен добавила, что аппарат уже получает сообщения о трудностях на экзаменах. Один из инцидентов связан с недопуском выпускницы в пункт проведения аттестации, сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Для быстрого решения проблем заявителям рекомендуют указывать регион, город, номер школы и класс. Также необходимо подробно описать суть конфликта и приложить копии ранее отправленных в образовательные органы документов. Главная цель инициативы заключается в обеспечении комфортных условий для всех экзаменуемых

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля Рособрнадзор запретил проводить досмотр участников единого государственного экзамена.

Министерство просвещения России поддержало данное нововведение для снижения тревожности у школьников.

В начале июня двух выпускников в Нижегородской области удалили с итоговой аттестации за использование телефона и шпаргалки.