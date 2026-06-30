Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?6 комментариев
Песков обвинил Киев в гибели ребенка при атаке БПЛА
В Кремле осудили атаку 60 беспилотников на Подмосковье, после которой при пожаре в частном доме погиб шестимесячный ребенок. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что от преступных действий киевского режима страдают мирные люди.
«Страдают гражданские лица, гибнут дети - это результат действий киевского режима. Об этом должны знать все и об этом должны помнить все», – сказал он журналистам, передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что Москва еще раз воспользовалась этой трагедией, чтобы привлечь внимание международного сообщества к происходящему. Он назвал удары по гражданским объектам преступными действиями киевского режима и отметил, что о таких последствиях должны помнить во всем мире.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели полугодовалого ребенка при ночной атаке украинских дронов на регион.
Ранее Воробьев сообщил о ранении 17 человек, включая двоих детей, при другой массированной атаке беспилотников на Подмосковье 18 июня.