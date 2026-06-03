Заслуженный учитель России призвал не перепроверять видеозаписи после ЕГЭ

Tекст: Татьяна Косолапова

В Кабардино-Балкарии ученику удалось в суде отстоять свои результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по физике. Само тестирование в день проведения прошло без замечаний, однако позже комиссия ознакомилась с видеозаписью из аудитории и заметила на ней, что ребенок использует в качестве черновика лист не классического формата, что было принято за шпаргалку. В суде мальчик настаивал на том, что не использовал сторонние материалы.



«Насколько я понимаю, это либо досрочный, либо прошлогодний экзамен, поскольку в этом году ЕГЭ по физике еще не было. Тем не менее камеры, которые установлены в аудиториях, подходящих для проведения экзамена, не позволяют разглядеть, что за бумага используется экзаменуемыми, а также что именно на ней написано», – говорит Пратусевич.

По большей части в кабинетах для проведения ЕГЭ используются достаточно современные аппараты – цифровые купольные IP-видеокамеры высокой четкости с широким углом обзора и встроенным микрофоном. В их обзор обязательно попадают рабочие места участников, организаторы, доска и зона входа. При этом они не снимают тексты заданий на мониторах и персональные данные участников, а также не устанавливаются в туалетных комнатах.

Более того, педагог напоминает, что в Российской Федерации на законодательном уровне закреплена презумпция невиновности. Соответственно, данный принцип гарантирует, что любой человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а все неустранимые сомнения трактуются в его пользу.

«В данном случае я на стороне ученика. Если во время экзамена организаторы в аудитории ничего не заметили, если онлайн наблюдение не просигналило вовремя про то, что в аудитории что-то не так, то после драки кулаками не машут», – заключил Пратусевич.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в первый день основного периода сдачи единого государственного экзамена за нарушения дисквалифицировали четырех экзаменуемых. Уточняется, что все они были удалены за использование сторонних предметов, в том числе средств связи и шпаргалок.