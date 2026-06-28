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Переговоры властей Германии о выплатах польским жертвам нацизма зашли в тупик
Обсуждение гуманитарных компенсаций Варшаве фактически остановилось из-за юридических сомнений и сложной бюджетной ситуации в Берлине, при этом цена вопроса составляет около 300 млн евро.
Консультации немецкого кабмина по поводу финансовой помощи полякам затягиваются, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Suddeutsche Zeitung. «В федеральном правительстве он обсуждается несколькими ведомствами и, надо сказать, пока что затягивается. В качестве аргументов приводятся юридические сомнения, опасения по поводу требований со стороны других стран и, что неудивительно, сложная бюджетная ситуация», – отмечается в публикации.
Власти Германии наотрез отказываются обсуждать полноценные репарации за преступления Третьего рейха. Официальный Берлин считает этот вопрос закрытым, допуская лишь гуманитарный жест. Ранее Варшава требовала выплатить 1,3 трлн евро, однако немецкая сторона указала на отсутствие правовых оснований для таких шагов.
Сейчас стороны обсуждают компромиссное предложение об индивидуальной выплате каждой жертве нацизма по 10 тыс. злотых в год. В таком случае в 2027 году потребуется выделить около 100 млн евро. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал ускорить процесс, пригрозив самостоятельными выплатами из польского бюджета в случае отсутствия решения до конца 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня власти Германии пообещали вернуть польской стороне похищенные в годы войны культурные реликвии.
В декабре прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от канцлера ФРГ Фридриха Мерца ускорить выплаты компенсаций жертвам нацизма.
Президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал инициативу премьера о возможных компенсациях пострадавшим за счет польского бюджета.