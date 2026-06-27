Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации «Ил-2»?2 комментария
Axios: Трамп допустил отказ США от договоренностей Анкориджа
Американский лидер Дональд Трамп в ходе саммита G7 выразил готовность отменить «анкориджские договорённости», касающиеся российского контроля над Донбассом, сообщает Axios.
Издание Axios пишет, что президент США может пересмотреть действующие условия по урегулированию конфликта. Информацию о возможных изменениях журналистам передали два чиновника, присутствовавшие на саммите G7, передает RT.
«Трамп... дал понять, что может отказаться от «анкориджских договоренностей», в соответствии с которыми США приняли требование России о том, что в рамках любой сделки они будут контролировать Донбасс», – говорится в публикации портала.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков обращал внимание на проблемы с реализацией этих соглашений. По его словам, одна из сторон, участвовавших в переговорах в Анкоридже, оказалась не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства.
Европейские государства в ходе саммита G7 попытались перечеркнуть достигнутые в Анкоридже договоренности.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал реализацию этих соглашений первым этапом прекращения конфликта.
Госсекретарь США Марко Рубио опроверг достижение соглашений по Украине на саммите на Аляске.
Лавров заявил, что заявления госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече в Анкоридже вызывают вопросы, говорить об этом «не очень изящно».