  • Новость часаВ ночь на пятницу на подлете к Москве уничтожено 36 дронов
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    Як-130 родился заново
    Посольство России в Кишиневе обвинило Молдавию в блокировании дипломатической почты
    Президент Литвы назвал польского премьера Дональдом Даком
    Глава МИД Эстонии обвинил мультфильм «Маша и Медведь» в пропаганде милитаризма
    Москва констатировала «дрейф» второй стороны от достигнутых на Аляске соглашений
    Захарова потребовала от ООН исключить Россию из списка нарушителей прав детей
    На Украине уничтожено свыше 150 АЗС за два месяца
    Пентагон сообщил об отставке главы сухопутных войск НАТО Донахью
    Зонд BepiColombo с российскими приборами приблизился к Меркурию
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Польша попала в ловушку собственной русофобии

    Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.

    5 комментариев
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Куда заводят мечты о дипломе

    Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.

    11 комментариев
    26 июня 2026, 06:14 • Новости дня

    Россия в семь раз нарастила закупки грузинских соков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Весной поставки фруктовых и овощных напитков на российский рынок из Грузии подскочили до 1,5 млн долларов, свидетельствуют данные статистической службы Грузии.

    С марта по май объем ввезенной грузинской продукции достиг 1,5 млн долларов, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял лишь 209,9 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные грузинского ведомства.

    В годовом выражении сумма поставок увеличилась более чем в семь раз.

    Одновременно с этим закупки сладких газированных напитков продемонстрировали спад. Весной импорт грузинской газировки составил 12,8 млн долларов. Годом ранее данный показатель находился на отметке 14,9 млн долларов.

    В мае российские компании нарастили закупки грузинской замороженной рыбы до исторического максимума.

    25 июня 2026, 12:43 • Новости дня
    Горелкин назвал информационной войной удаление приложений VK из App Store

    Tекст: Вера Басилая

    Блокировка привычных сервисов американской корпорацией Apple является местью по указке глобалистских элит и грозит потерей доверия отечественных пользователей, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

    Непредсказуемая политика Apple лишает миллионы людей доступа к банковским, транспортным и коммуникационным приложениям, написал депутат Госдумы Антон Горелкин в Max.

    «Это в чистом виде информационная война. Только не надо ссылаться на эфемерные санкции, ведь всем известно, что компания VK отсутствует в санкционных списках», – сообщил парламентарий.

    «Действия Apple больше напоминают банальную месть, развязанную по указке глобалистских элит, но в масштабах, которые больше подходят под определение даже не цифровой дискриминации, а настоящего террора», – добавил Горелкин.

    Ранее американская корпорация Apple без предупреждения удалила все приложения холдинга VK из магазина App Store.

    До этого Apple лишил Max возможности доставки уведомлений на свои устройства.

    Приложение «Телега» исчезло из российского магазина App Store.

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    25 июня 2026, 16:01 • Новости дня
    Россия закрывает консульство Румынии в Санкт-Петербурге и высылает консула

    Россия объявила генконсула Румынии в Петербурге персоной нон грата

    Россия закрывает консульство Румынии в Санкт-Петербурге и высылает консула
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Румынии в Москве Кристиану Истрате вручили ноту об объявлении генерального консула в Петербурге персоной нон грата и объявили о закрытии консульства в Санкт-Петербурге, сообщили в МИД России.

    В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что консульство этой страны в Северной столице будет закрыто. «Данная мера представляет собой ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    Решение российской стороны стало симметричным ответом на недавние недружественные действия румынских властей в отношении отечественных дипломатов.

    В мае президент Румынии Никушор Дан объявил о закрытии российского консульства в Констанце.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала скорые ответные шаги Москвы.

    В апреле румынское внешнеполитическое ведомство выразило протест послу России из-за падения беспилотника в Галаце.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    25 июня 2026, 08:20 • Новости дня
    США пригрозили остановить экспорт газа в Европу из-за метанового закона
    США пригрозили остановить экспорт газа в Европу из-за метанового закона
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предупредил о серьезных последствиях для европейского рынка в случае отказа Брюсселя пересмотреть жесткие правила контроля за выбросами метана, пишет Bloomberg.

    Соединенные Штаты готовы прекратить экспорт сжиженного природного газа в европейские страны, если Евросоюз не смягчит свое законодательство о выбросах метана, передает Bloomberg.

    Без существенного реформирования действующих норм Брюссель рискует столкнуться с масштабными энергетическими проблемами.

    Министр энергетики США Крис Райт подчеркнул, что в случае сохранения жесткого контроля американские энергоносители будут оперативно перенаправлены на альтернативные глобальные рынки. «Будет причинена серьезная боль», – предупредил он, оценивая перспективы для европейских потребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия запланировала избавить нефтегазовый сектор от штрафов за выбросы метана.

    Эксперты спрогнозировали рекордный рост поставок американского сжиженного природного газа на европейский континент.

    Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года.

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    25 июня 2026, 11:10 • Новости дня
    Скачко высмеял фейковую «победу» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии

    Политолог Скачко: Ультиматум Зеленского Минску оказался дешевой театральщиной

    Скачко высмеял фейковую «победу» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский выглядит смешно: он придумал некие ретрансляторы на белорусской территории, а потом отчитался о своей победе над ними, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. По его мнению, угрозы главы киевского режима в адрес Минска изначально были пустословием ради фейковой «победы».

    «Владимир Зеленский сделал громкое заявление в минувшую пятницу и фактически выдвинул ультиматум независимой стране. Как выйти из такой ситуации? В Киеве такие вопросы решаются просто: объявлением, что Белоруссия якобы выполнила требования Украины», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По оценкам собеседника, в этой ситуации глава киевского режима выглядит комично: он придумал некие ретрансляторы на белорусской территории, а потом отчитался о своей победе над ними. «Как говорится, голь на выдумки хитра. Я думаю, изначально угрозы Зеленского в адрес Минска были пустословием ради фейковой «победы» и пиара», – считает политолог.

    «Вся эта история – дешевая театральщина в исполнении Зеленского. Но как бы то ни было, действия и поведение киевских властей рано или поздно могут привести к кровавому итогу», – предупредил Скачко.

    Схожей точки зрения придерживается член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова.

    «Никто этих ретрансляторов не видел. Так можно хоть каждый день придумывать себе новые ретрансляторы, потом объявлять о том, что враги испугались и их отключили, и прекрасно себя чувствовать маленьким Наполеоном», – написала она в своем Telegram-канале.

    Политолог Александр Зимовский, в свою очередь, рассмотрел байки Зеленского с точки зрения физики. «Заявления о развертывании наземных псевдо-спутниковых сетей на приграничных мачтах игнорируют базовую геометрию распространения ультракоротких волн. На низменном рельефе Полесья радиус прямой видимости для антенны, поднятой даже на 50 метров, при высоте полета беспилотника в 30 метров составляет по формуле Введенского не более 40 километров с учетом рефракции», – отметил он в своем Telegram-канале.

    «Плотный лесной массив, обладающий высоким коэффициентом погонного затухания в дециметровом и сантиметровом диапазонах, превращает кроны деревьев в сплошной поглощающий экран. Сигнал маломощного автономного передатчика не способен эффективно пробить километры мокрого леса и болот, затухая задолго до пересечения государственной границы. Попытка компенсировать это увеличением мощности передающей аппаратуры мгновенно демаскирует объект», – пояснил эксперт.

    «Физически невозможно создать скрытый мощный радиомаяк: любая стационарная высокочастотная точка в приграничье пеленгуется комплексами радиотехнической разведки за считанные минуты, превращаясь в очевидную мишень», – добавил Зимовский. По его словам, идея интеграции военных модулей в существующие ведомственные мачты несостоятельна из-за проблемы электромагнитной совместимости.

    «Размещение передатчиков системы наведения в непосредственной близости от высокочувствительных приемников пограничной связи и технологических сетей неизбежно вызовет интермодуляционные помехи и забитие каналов. Это полностью парализует штатную работу систем безопасности самой Беларуси, на что не пойдет ни одно ведомство. Кроме того, концепция динамической ячеистой сети, транслируемой через сами БПЛА, наталкивается на жесткий дефицит энергетического баланса радиолинии», – пишет политолог.

    «Компактные дроны не могут нести тяжелые направленные антенны и мощные поворотные механизмы, а использование всенаправленных излучателей в условиях активного радиоэлектронного подавления со стороны Украины делает такую связь абсолютно нестабильной. Любой низковысотный околоземный радиосигнал гарантированно глушится комплексами РЭБ, имеющими преимущество по высоте и мощности, что делает наземную навигацию технически бессмысленной», – заключил аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу. По его словам, эти устройства помогали в нанесении ударов дронами по Украине. «По имеющейся информации, которую мне доложил главнокомандующий [ВСУ Александр Сырский], а также разведка, с 22 июня ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси», – сказал он.

    Напомним, 19 июня Зеленский дал властям Белоруссии неделю на демонтаж или отключение совместных с Россией ретрансляторов, обеспечивающих навигацию беспилотных летательных аппаратов. В случае отказа Зеленский пригрозил атаковать эти объекты на территории республики.

    Кроме того, он намекнул на удары по белорусским НПЗ, которые снабжают топливом российскую армию. Зеленский повторил свои угрозы в адрес Минска 20 июня. По его словам, Украина выявила четыре ретранслятора в Гомельской и Брестской областях. В Кремле данное заявление назвали вмешательством во внутренние дела другой страны и посягательством на ее суверенитет.

    Отметим, еще месяц назад в военном руководстве Украины заявляли, что первые 500 целей для ударов на территории соседней республики уже определены. Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Зеленскому необходимо нападение на Белоруссию.

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    25 июня 2026, 16:33 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского
    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что недавно провел встречу с представителями Владимира Зеленского. Об этом он рассказал во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

    По словам белорусского лидера, в ходе разговора он обозначил позицию Минска по вопросам безопасности и возможного вовлечения Беларуси в вооруженный конфликт, передает БелТА.

    «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», – заявил Лукашенко, пересказывая содержание беседы с представителями украинской стороны.

    Он отметил, что впоследствии получил ответ через участников встречи о понимании позиции Минска. «Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно», – сказал он.

    Глава Белоруссии также выступил за поиск решений путем переговоров и призвал отказаться от конфронтационной риторики. По его словам, необходимо вести диалог спокойно и учитывать реальные возможности сторон. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не заинтересована в участии в боевых действиях.

    При этом он заверил, что Минск сохраняет союзнические отношения с Москвой. «Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом», – заявил Лукашенко. В ответ губернатор Московской области отметил, что в России высоко ценят такую позицию.

    Говоря о перспективах урегулирования конфликта, белорусский лидер заявил, что считает необходимым достижение мира на основе конкретных договоренностей и гарантий безопасности. По его словам, Белоруссия не заинтересована в продолжении противостояния и выступает против эскалации.

    «Хотят мира – давайте договариваться по существу. Нам война не нужна», – сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что выступает за мирное урегулирование, однако считает обязательным наличие надежных гарантий выполнения договоренностей.

    «Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться», – заявил глава белорусского государства.

    В мае белорусский лидер выразил готовность провести встречу с главой Украины.

    Позже он предложил организовать трехсторонние переговоры с участием российского и украинского президентов.

    Политик также предупредил об угрозе начала войны с НАТО при вступлении Минска в конфликт.

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    25 июня 2026, 22:29 • Новости дня
    В Киеве прогремела вторая серия взрывов
    В Киеве прогремела вторая серия взрывов
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне масштабной воздушной тревоги в Киеве и большинстве регионов Украины прогремела повторная серия сильных взрывов, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что вторая серия взрывов прогремела в Киеве, передает РИА «Новости» . За несколько минут до этого уже поступала информация о взрывах.

    Согласно сведениям официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации, предупреждающие сирены сейчас звучат как в самой столице, так и на территории большинства областей.

    Ранее военкоры сообщили, что в Киеве прогремели взрывы на фоне атаки баллистических ракет.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».


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    25 июня 2026, 10:14 • Новости дня
    Трамп похвалил Зеленского

    Sky News: Трамп похвалил Зеленского за успехи в конфликте с Россией

    Трамп похвалил Зеленского
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    В ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте американский лидер Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского мужественным, отметив его способность удерживать позиции в конфликте с Россией.

    Президент США Дональд Трамп сделал соответствующее заявление во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме, передает Sky News. Американский лидер ответил на вопрос журналиста о том, побеждает ли украинская сторона в текущем конфликте.

    «Он справляется довольно хорошо, как ни крути, по крайней мере, он держится. Много людей гибнет с обеих сторон, но я думаю, что он справляется довольно хорошо», – заявил Трамп. Он добавил, что Владимир Зеленский проявляет мужество, располагает отличной техникой, а также сильными бойцами.

    Слова президента прозвучали на фоне сообщений о разрушении железнодорожного моста в Крыму и ударах беспилотников по российской инфраструктуре. В то же время лидеры Германии, Франции, Италии, Польши и Британии на встрече в Берлине подтвердили намерение и дальше поддерживать Киев.

    Уходящий британский премьер Кир Стармер призвал усилить санкционное давление на российскую экономику и предоставить Украине больше военной помощи. Тем временем глава МИД Британии Иветт Купер анонсировала новый пакет поддержки на сумму почти 290 млн фунтов стерлингов для восстановления и энергетической безопасности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация на недавнем саммите G7 попыталась заручиться поддержкой Дональда Трампа. Американский лидер выразил готовность оказать помощь Киеву при условии содействия европейских стран в урегулировании ситуации вокруг Ирана.

    До этого Владимир Зеленский упрекнул президента США в слабом давлении на Москву.

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    25 июня 2026, 09:15 • Новости дня
    Новейший легкий истребитель Як-130М впервые поднялся в небо

    Як-130М совершил первый полет на скоростях до 600 км/ч

    Новейший легкий истребитель Як-130М впервые поднялся в небо
    @ Fatima Shbair/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Учебно-боевой самолет Як-130М впервые поднялся в воздух, проведя около 50 минут на высоте до 2 тыс. метров и скорости до 600 км/ч.

    Первый полет опытного учебно-боевого самолета Як-130М выполнили летчики-испытатели, сообщили в госкорпорации Ростех.

    Машина Объединенной авиастроительной корпорации ОАК провела в небе около 50 минут на высотах до 2 тыс. метров и скоростях до 600 км/ч. Полетное задание было выполнено полностью, замечаний к технике не зафиксировали.

    «Первый полет Як-130М – важный этап программы развития отечественной учебно-боевой авиации. Самолет сочетает современные технологии, расширенные функциональные возможности и высокий потенциал для решения широкого круга задач в интересах заказчика», – заявил замминистра промышленности и торговли Геннадий Абраменков.

    Як-130М является модернизированным вариантом Як-130 с увеличенными боевыми возможностями. В перечень задач самолета входит ликвидация наземных и воздушных целей, включая беспилотники тяжелого класса.

    В корпорации отметили, что по характеристикам это фактически новый самолет с передовыми бортовыми системами, современной радиолокационной станцией и расширенным комплексом вооружений классов «воздух-воздух» и «воздух-земля», который совмещает функции учебно-тренировочного самолета и легкого истребителя и значительно превосходит базовый Як-130.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М отправили на наземные и летные испытания.

    Управляющий директор ПАО «Яковлев» Василий Прутковский сообщил о планах подготовить к полетам три учебно-боевых самолета Як-130М до конца 2026 года. Прутковский также заявил о продлении программы испытаний Як-130М до 2028 года.

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    25 июня 2026, 14:42 • Новости дня
    Боевики «Азова» и иностранные наемники оказались заблокированы в Константиновке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Константиновке заблокированы иностранные наемники и боевики запрещенного в России нацбатальона «Азов» (признан экстремистским), рассказал заместитель командира штурмового отряда танкового полка группировки «Юг» с позывным Опер.

    По его словам, наступление ведется малыми группами, передает РИА «Новости». Артиллерия и ударные дроны полностью отрезали украинские подразделения от снабжения и ротации.

    «Наши бойцы вскрывают все эти укрепления и освобождают от противника. Я думаю, они уже скоро будут сдаваться в плен. Шансов выйти оттуда живыми у них практически нет», – сообщил российский офицер.

    По словам военного, выявленные укрытия противника эффективно уничтожаются высокоточными снарядами «Краснополь» и беспилотниками. Собеседник агентства подчеркнул, что взятие города обеспечит российской армии надежный плацдарм для дальнейшего уверенного наступления.

    Расположенная в 55 километрах от Донецка Константиновка ранее служила главным логистическим узлом ВСУ. Освобождение этого населенного пункта позволит войскам продолжить движение к Краматорску и Славянску.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершающей стадии освобождения Константиновки.

    Оставшиеся в городе украинские солдаты лишились возможности получить подкрепление.

    Передовые отряды российских войск закрепились на северной окраине населенного пункта.

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    25 июня 2026, 15:09 • Новости дня
    Рубио опроверг наличие соглашений по Украине на Аляске

    Рубио назвал обсуждение Украины на Аляске лишь предложением без соглашений

    Рубио опроверг наличие соглашений по Украине на Аляске
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио отрицает достижение каких-либо соглашений по Украине на саммите на Аляске, называя озвученные там инициативы лишь предварительными предложениями.

    Вашингтон по-прежнему намерен играть конструктивную роль в окончательном разрешении кризиса на Украине, передает РИА «Новости». При этом госсекретарь Марко Рубио прокомментировал недавние заявления Москвы о достигнутых ранее договоренностях.

    «На Аляске было сделано лишь предложение, а соглашения там никогда не было», – подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.

    Таким образом политик ответил на слова заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова. Ранее российский представитель указал на отход американской стороны от базовых принципов урегулирования, которые согласовали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите.

    Во время турне по странам Персидского залива глава Госдепартамента дополнительно отметил, что Соединенные Штаты сохраняют намерение всеми силами способствовать разрешению украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков оценил достигнутые на Аляске договоренности как базис для урегулирования ситуации.

    В начале июня госсекретарь США Марко Рубио назвал Россию вызовом для американской стороны.

    Месяцем ранее глава Госдепа подтвердил готовность Вашингтона способствовать мирному процессу.

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    25 июня 2026, 17:05 • Новости дня
    Полянский: ЕС вступит в конфликт с Россией, когда Украина окончательно «сточится»
    Полянский: ЕС вступит в конфликт с Россией, когда Украина окончательно «сточится»
    @ nato.int

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский предупредил о вероятности прямого столкновения с Западом.

    Дипломат указал, что сейчас Москва противостоит гибридной агрессии, которую НАТО и Евросоюз ведут руками Украины, передает РИА «Новости». «Во всяком случае, пока. Дальнейший план также понятен: Россия объявлена экзистенциальной угрозой для этих двух русофобских объединений, и когда Украина окончательно «сточится» о Россию, в конфликт уже не косвенно, а напрямую вступят европейские страны», – заявил он на заседании Постоянного совета организации.

    Постпред добавил, что европейские государства ускоренно готовят к подобному развитию событий. Для этого западные элиты активно демонизируют образ России в глазах собственного населения. Подобные действия Брюсселя, считает Полянский, напрямую подрывают безопасность и сотрудничество на всем континенте.

    Ранее Полянский заявил о прямом вовлечении Германии в военное противостояние.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил возрастающую вовлеченность ряда европейских стран в украинский кризис.

    До этого российский дипломат сообщил о подготовке Европейского союза к войне с Россией.

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    25 июня 2026, 18:09 • Новости дня
    Москва констатировала «дрейф» второй стороны от достигнутых на Аляске соглашений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва фиксирует отход одной из участниц диалога от итогов переговоров на Аляске.

    Она отметила, что принятые решения до сих пор не воплощены в жизнь, передает РИА «Новости». «К сожалению, констатируем определенный «дрейф» одной из сторон от конструктивных результатов той встречи, которые пока, по сути, остаются нереализованными», – заявила дипломат на брифинге.

    Представитель ведомства также подчеркнула важность пониманий, достигнутых президентами России и США в 2025 году. По ее словам, эти договоренности действительно могли послужить надежной базой для окончательного урегулирования украинского конфликта.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о неспособности США выполнить договоренности саммита в Анкоридже.

    Москва ожидает реализации достигнутых на Аляске соглашений для завершения украинского кризиса.

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    25 июня 2026, 08:14 • Новости дня
    Британия собралась продать нефть с танкера Smyrtos в пользу Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лондон намеревается реализовать 100 тыс. тонн топлива с задержанного судна Smyrtos, а вырученные 46 млн долларов направить на помощь Киеву, сообщили СМИ.

    Как пишет Telegraph со ссылкой на источники, в Лондоне считают, что груз на законных основаниях принадлежит Британии, поэтому для его реализации могут организовать аукцион, передает РИА «Новости».

    «Британский премьер-министр Кир Стармер рассматривает план продажи подсанкционной нефти, изъятой с российского теневого танкера, для финансирования войны на Украине», – пишет газета.

    Стоимость нефти на борту судна оценивается примерно в 35 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно 46 млн долларов. Вырученные средства планируют передать Киеву напрямую или направить на закупку военного оборудования. Также изучается вариант использования топлива для внутренних нужд Британии.

    По данным источников издания, после реализации груза и завершения расследования о нарушении санкций танкер отпустят. Ранее британские правоохранительные органы задержали гражданина Индии, находившегося на борту Smyrtos, по подозрению в обходе санкционных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня британские военные перехватили в проливе Ла-Манш нефтяной танкер Smyrtos.

    Позже правоохранители взяли под стражу капитана этого судна.

    В связи с данным инцидентом Лондон ожидает ответных действий Москвы.

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    25 июня 2026, 20:27 • Новости дня
    Зеленский выступил с новыми обвинениями в адрес Минска

    Зеленский потребовал от Минска остановить развитие «инфраструктуры агрессии»

    Зеленский выступил с новыми обвинениями в адрес Минска
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Минска прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии» на пяти направлениях.

    В своем Telegram-канале Зеленский заявил, что, согласно данным украинской разведки, якобы «вдоль границы завершается возведение дорог и баз для хранения топлива и боеприпасов».

    Он уточнил, что работы якобы ведутся на пяти направлениях: Кобрин – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. По словам Зеленского, «в российских документах эти объекты рассматриваются в контексте задач спецоперации».

    «Беларусь знает, какие шаги нужны с ее стороны для мира. Развитие приграничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть сделаны именно белорусской стороной», – заявил Зеленский. Он добавил, что Киев уже направил Минску соответствующие «сигналы о недопустимости подобных действий».

    В середине июня Зеленский потребовал от Белоруссии «отвести военную технику» от украинских границ.

    Месяцем ранее он приказал перебросить дополнительные силы безопасности и обороны на черниговско-киевское направление.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал агрессивные заявления украинского лидера обычной болтовней.

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    25 июня 2026, 20:31 • Новости дня
    Президент Литвы назвал польского премьера Дональдом Даком

    Науседа на саммите в Гданьске назвал Дональда Туска Дональдом Даком

    Президент Литвы назвал польского премьера Дональдом Даком
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Литвы Гитанас Науседа допустил забавную оговорку во время выступления на международном мероприятии, перепутав фамилию главы правительства Польши Дональда Туска с именем известного мультипликационного персонажа.

    Курьезный инцидент произошел на пресс-конференции саммита стран восточного фланга НАТО. Мероприятие проходило в Гданьске с 25 по 26 июня на полях международной конференции по восстановлению Украины, передает ТАСС.

    «Прежде всего я хочу искренне поблагодарить премьер-министра Польши Дональда Дака... Туска», – сказал Гитанас Науседа в начале своей речи. Трансляция выступления велась в социальных сетях канцелярии польского премьера.

    Встреча представителей восточного фланга альянса состоялась по инициативе самого польского премьера. В саммите приняли участие лидеры семи государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский премьер-министр Дональд Туск пообещал сказать пару крепких слов украинской коллеге Юлии Свириденко на конференции в Гданьске.

    До этого глава правительства Польши назвал отсутствие Владимира Зеленского залогом эффективного проведения данного саммита.

    Представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий объяснил отказ президента Украины от поездки риском возможных скандалов.

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