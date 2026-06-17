Путин посетил храм и мечеть в казанском Кремле

Tекст: Ольга Иванова

Глава государства осмотрел религиозные святыни, расположенные на территории казанского Кремля, передает РИА «Новости». Во время визита российский лидер уделил время общению с верующими.

«Президент по дороге на двусторонние встречи на полях саммита Россия-АСЕАН посетил православный храм в казанском Кремле и мечеть. Путин пообщался с прихожанами», – сообщили в пресс-службе Кремля.

Деловой форум Россия-АСЕАН проходит 17 июня в столице Татарстана. Мероприятие организовано на полях одноименного саммита, объединяющего представителей бизнеса и власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН.

В преддверии мероприятия Кремль анонсировал отдельные двусторонние встречи главы государства с зарубежными лидерами.

Российский лидер отметил широкие перспективы сотрудничества стран в области энергетической и продовольственной безопасности.