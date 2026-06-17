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Путин посетил храм и мечеть в казанском Кремле
Перед началом двусторонних встреч на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани президент России Владимир Путин посетил православный храм и мечеть.
Глава государства осмотрел религиозные святыни, расположенные на территории казанского Кремля, передает РИА «Новости». Во время визита российский лидер уделил время общению с верующими.
«Президент по дороге на двусторонние встречи на полях саммита Россия-АСЕАН посетил православный храм в казанском Кремле и мечеть. Путин пообщался с прихожанами», – сообщили в пресс-службе Кремля.
Деловой форум Россия-АСЕАН проходит 17 июня в столице Татарстана. Мероприятие организовано на полях одноименного саммита, объединяющего представителей бизнеса и власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН.
В преддверии мероприятия Кремль анонсировал отдельные двусторонние встречи главы государства с зарубежными лидерами.
Российский лидер отметил широкие перспективы сотрудничества стран в области энергетической и продовольственной безопасности.