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Кузбасские майнеры похитили электричества на 5 млн рублей
В Кемерово трех мужчин заподозрили в незаконном подключении оборудования для майнинга к электросети, ущерб ресурсоснабжающей компании оценили в 5 млн рублей, сообщили в Главном управлении МВД по Кемеровской области.
В ноябре прошлого года работники энергоснабжающего предприятия обратились в УФСБ по Кемеровской области. Они обнаружили на территории района вагончик с работающим оборудованием, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Кроме того, было зафиксировано завышенное неучтенное потребление электроэнергии.
Внутри помещения нашли 39 устройств и их комплектующие, предназначенные для добычи криптовалюты. Были установлены трое жителей Кемерово, причастных к безучетному потреблению электроэнергии.
Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ провели обыски в квартирах подозреваемых. В результате в двух домах нашли еще девять единиц аналогичного оборудования.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех мужчин в возрасте 38, 41 и 46 лет. Они обвиняются в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Выяснилось, что двое из них договорились со своим 46-летним знакомым. За вознаграждение он подключил их аппаратуру к сети напрямую от трансформаторной подстанции. Сейчас правоохранители устанавливают роль каждого из фигурантов и их причастность к другим преступлениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе полицейские пресекли кражу электричества на 16 млн рублей в ходе майнинга на Урале.