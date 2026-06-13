Путин поблагодарил жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость

Путин назвал условие для переговоров по Украине

Путин заявил о готовности к переговорам по Украине с учетом интересов России

Tекст: Вера Басилая

Путин озвучил позицию Москвы во время встречи с участниками спецоперации, передает РИА «Новости».

Президент особо отметил исключительную важность безусловной защиты долгосрочных стратегических целей государства при любом варианте развития событий.

«Мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу», – рассказал Владимир Путин присутствующим бойцам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал национальные интересы главным приоритетом Москвы в процессе урегулирования конфликта.

Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.