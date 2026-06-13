Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
Путин поблагодарил жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость
Президент России Владимир Путин высоко оценил мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии.
Президент России Владимир Путин выразил признательность населению новых регионов за проявленный героизм, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало в ходе совещания, посвященного вопросам развития воссоединенных субъектов Федерации.
«Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии», – сказал глава государства в своем обращении.
Ранее Владимир Путин заявил, что развивать новые регионы приходится в условиях беспилотной опасности.
Путин заявил о необходимости заложить новую основу развития Донбасса.