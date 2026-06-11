Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Флаг России вывесили на стадионе в Мехико перед матчем открытия ЧМ-2026
Флаг России вывесили на стадионе «Ацтека» в столице Мексики к открытию чемпионата мира по футболу.
Российский триколор появился на стадионе «Ацтека» в Мехико во время подготовки арены к первому матчу чемпионата мира по футболу 2026 года, передают «Вести».
Государственные символы различных стран использовались в качестве элементов декора как на самой арене, так и на прилегающей территории перед стартовой встречей турнира между сборными Мексики и ЮАР. В официальных сообщениях организаторов соревнований оформление стадиона в контексте отдельных государств не комментировалось.
Стоит отметить, что национальная команда России не принимает участие в текущем мировом первенстве. Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Телеканал «Матч ТВ» приобрел права на эксклюзивные трансляции мундиаля.