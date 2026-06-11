Флаг России вывесили на стадионе в Мехико перед матчем открытия ЧМ-2026

Tекст: Вера Басилая

Российский триколор появился на стадионе «Ацтека» в Мехико во время подготовки арены к первому матчу чемпионата мира по футболу 2026 года, передают «Вести».

Государственные символы различных стран использовались в качестве элементов декора как на самой арене, так и на прилегающей территории перед стартовой встречей турнира между сборными Мексики и ЮАР. В официальных сообщениях организаторов соревнований оформление стадиона в контексте отдельных государств не комментировалось.

Стоит отметить, что национальная команда России не принимает участие в текущем мировом первенстве. Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Телеканал «Матч ТВ» приобрел права на эксклюзивные трансляции мундиаля.