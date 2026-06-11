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Профессор: Жара в Московском регионе может спровоцировать «радиоспорадик»
Профессор Купреев: Жара в Московском регионе может спровоцировать радиоспорадик
Продолжительный зной в столичном регионе способен вызвать уникальный атмосферный феномен, позволяющий ловить на стандартных приемниках радиопередачи с других континентов.
Аномальная жара в Москве и Подмосковье способна вызвать крайне редкое физическое явление, известное как «радиоспорадик», передает ТАСС. При таких условиях передачи местных радиостанций могут приниматься на расстоянии тысяч километров от источника.
«Действительно, подобный характер погоды может стать причиной возникновения очень редкого явления «радиоспорадика», когда в обычном приемнике на FM-диапазоне можно услышать станции других стран и даже континентов, прием которых при других условиях невозможен», – пояснил профессор инженерной академии РУДН Сергей Купреев.
Специалист напомнил, что в обычных условиях ультракороткие волны уходят в космос, поэтому дальняя связь невозможна. Однако при сильной жаре в ионосфере формируются ионизированные «облака», которые отражают сигнал, не давая ему покинуть пределы планеты.
Продолжительность таких внезапных трансляций предсказать сложно – они могут длиться от нескольких минут до часа. Чаще всего подобный феномен фиксируют радиолюбители. В связи с температурой около 30 градусов в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Ожидается, что зной спадет 14 июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики спрогнозировали сохранение 30-градусной жары в Московском регионе до конца недели.
Ранее Гидрометцентр объявил в столице оранжевый уровень метеорологической опасности.
Аналогичный режим из-за аномально высоких температур вводился по всему Центральному федеральному округу в мае.